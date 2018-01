Za Slovence usodni katastrofalni sodniki

VARAŽDIN – Za slovenske rokometaše stresno evropsko prvenstvo na Hrvaškem se ni sklenilo z želeno zmago nad Češko in vsaj tekmo za končno peto mesto. Čehi, najprijetnejše presenečenje prvenstva stare celine, so v zadnjem krogu drugega dela tekmovanja v Varaždinu s 26:26 izvlekli neodločen izid in si pribojevali dvoboj za peti položaj na stari celini, varovanci Veselina Vujovića pa so EP končali na 4. mestu v skupini in na končnem 8. mestu, torej točno na polovici od šestnajstih nastopajočih izbranih vrst. »Menim, da smo si po igri mi in Čehi zaslužili visoko uvrstitev, veseli me, da se je reprezentanca Češke vrnila na veliko prizorišče in igrala sijajen rokomet. A v tej tekmi se je pokazalo, da smo tako mi kot oni dan prej odigrali naporno tekmo, vsi smo bili utrujeni, to se je odrazilo na kakovosti dvoboja. Oboji smo na tem prvenstvu odigrali tudi nekaj ruletnih srečanj, ta ruleta je včasih prinesla dobitek, včasih ne. Kljub vsem poskusom, da bi igralce prepričal, da bo Češka neugoden nasprotnik, mi to v prvem polčasu ni uspelo. Pred obračunom sem trdil, da bo zmago eni ali drugi ekipi dala svežina igralcev z rezervne klopi, saj smo bili iztrošeni. Na žalost tokrat pri nas ni bilo tako, imeli smo denimo neverjetno katastrofalen učinek s položaja krožnega napadalca, tako v obrambi kot napadu. Na koncu bi morala biti dosojena najstrožja kazen nad Gašperjem Margučem,« je po tekmi resnega obraza razlagal slovenski selektor Veselin Vujović.

»Na evropskem prvenstvu smo pokazali neko konstantno igro, nihče nas po igri ni razbil. V obrambi smo bili dokaj kakovostni, so pa zagotovo neke nianse, ki jih je treba popraviti. Že od začetka smo imeli veliko težav, tudi med tekmovanjem, odigrali pa smo res lepo prvenstvo, morebiti nam je zmanjkalo nekaj sreče. Bil je psihološki pritisk zaradi tega, kar se je dogajalo, bile so poškodbe, tu so bili tudi fantje, ki so iznenada dobili priložnost za igro. Vsakdo je resnično dal vse od sebe, to je velika stvar, na tem moramo graditi. Verjamem v to pozitivno karmo, dejstvo je, da si nihče nima kaj očitati. V prihodnosti se bomo lahko nadejali lepih rezultatov. Zagotovo pa smo lahko ponosni, da imamo takšne navijače,« je analiziral Vid Kavtičnik, kapetan bronaste reprezentance s svetovnega prvenstva leta 2017.

»Zadnja odločitev portugalskih sodnikov, ko je bil prekršek nad Margučem, bi morala biti najstrožja kazen in izključitev za dve minuti,« pa je sklepni del infarktnega srečanja proti Češki razčlenil Borut Mačkovšek. Rezultatski izkupiček za Slovenijo čustveno in živčno napornega EP je osmo mesto. Branilec naslova Nemčija je tekmovanje končala mesto za Slovenijo.



Hrvaška le za peto mesto Danes bodo v Zagrebu odigrali polfinalni tekmi in tekmo za 5. mesto na evropskem rokometnem prvenstvu. Ob 15.30 se bosta za peto stopničko udarili gostiteljica Hrvaška in Češka, ob 18. uri bo prvi polfinale med Francijo in Španijo, ob 20.30 pa še drugi med Dansko in Švedsko.