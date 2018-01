Za Češko ne bo dovolj le prihod na igrišče

VARAŽDIN – Slovenska rokometna reprezentanca danes ob 16. uri v Areni v Varaždinu zaključuje nastope v drugem delu tekmovanja na evropskem prvenstvu. Tekmica je Češka, največje pozitivno presenečenje hrvaškega tekmovanja, fanti selektorja Veselina Vujovića pa na kaj drugega kot na zmago ne smejo niti pomisliti. Čehi so doslej premagali Dance in Madžare, z Nemci so se kosali skoraj do konca. »Tako je, Češka je res najprijetnejše presenečenje tekmovanja, igra dober rokomet. Zmaga nad Dansko kaže njihovo moč, izločili so Madžarsko, ki je bila v Varaždinu skoraj kot gostiteljica. Imam zelo visoko mnenje o češkem rokometu,« je hvalo sipal slovenski selektor Vujović.

Tudi njegovi varovanci se zavedajo, da v tej tekmi ne sme biti igralnih nihanj in tistih v zbranosti, sploh pa ne podcenjevanja. »Menim, da so bili trije dnevi premora od zadnje tekme z Danci dovolj, da smo napolnili akumulatorje. Do konca je treba oddelati po najboljših močeh, potem pa bomo videli, kakšen bo razplet. Čehi so res presenečenje, igrajo zelo dober rokomet. Ni nam pa pogodu, da se po takšnem premoru odigra dve tekmi v prav toliko dneh, to je malce čudno,« je navrgel Darko Cingesar. »Češka je vse nas, tudi mene, na tem EP presenetila. Ne more vsak premagati velesile Danske, gre za resno reprezentanco. Kdor meni, da bomo z lahkoto zmagali, da se moramo le pojaviti na igrišču, se zagotovo moti. To tekmo pa je treba dobiti, ni pomembno kako,« Blaž Janc ničesar ne želi prepuščati naključju. Tudi novinec na velikih tekmovanjih Matic Suholežnik ceni današnjega tekmeca. »Vsi smo pričakovali, da bodo iz skupine napredovali Madžari, vidi se, da že vse reprezentance znajo igrati kakovosten rokomet. Na vsakem prvenstvu so kakšna presenečenja, tokrat je to Češka,« je ocenil krožni napadalec. Žiga Mlakar je prav tako menil, da je dokazala, da ni avtsajder, da je s srčno in bojevito igro konkurenčna vsem najboljšim ekipam. »Slovenijo smo videli v uvodnem skupinskem delu tekmovanja, dobro je igrala, zelo jo cenimo. Tretja z zadnjega SP ima na klopi enega najboljših trenerjev, težko bo. Želimo si, da si naši igralci naberejo dodatne izkušnje, saj nas tri leta ni bilo na največjih tekmovanjih,« pa je pojasnil trener češke izbrane vrste Daniel Kubeš.