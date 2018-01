Vujović škodil Sloveniji? Ne. Boril se je za pravico

VARAŽDIN – Slovenska moška rokometna reprezentanca je po dvoboju s Češko končala nastope na letošnjem evropskem prvenstvu na Hrvaškem. Morebitna zmaga nad Češko bi ji morda prinesla preboj v polfinale, zagotovo pa tekmo za končno peto mesto, po neodločenem izidu pa se iz Varaždina v domovino vrača s končnim devetim mestom.

»Po končanem turnirju bomo naredili podrobno analizo. Na Hrvaškem je bilo tudi nekaj napak, le kdo jih ne dela, vsi skupaj pa smo lahko videli, da so v Zagrebu in Varaždinu manjkale kakovostne rotacije in da se je primanjkljaj številnih nosilcev (Jure Dolenec, Matej Gaber, Vid Poteko, Nik Henigman, opomba STA) zelo poznal v naši igri,« je uvodoma dejal Veselin Vujović. Dodal pa: »Z velikim zanimanjem bomo v soboto pričakali žreb dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019. Slovenija bo med nosilci žreba, a na junijskih kvalifikacijah lahko za tekmico dobimo resno reprezentanco, kot je Madžarska ali Islandija. Če bodo moji igralci zdravi, potem se nam ni treba bati nikogar.«

»V tem trenutku je najpomembneje, da spustimo žogo na tla in se umirimo. Tega prvenstva ne bomo pozabili, za vse nas so bile vse tekme na Hrvaškem dobra šola za naprej in o tem, kaj bi morali morali spremeniti, na nekatera dejstva pa enostavno nismo imeli vpliva,« je dejal Vujović, ki je med tem prvenstvom večkrat izrazil nezadovoljstvo s sodniškim kriterijem in imel pravo malo vojno z Evropsko rokometno zvezo.

»Nekateri ljudje bodo rekli, da sem s svojim obnašanjem škodoval Sloveniji. Zakaj? Zato ker sem se boril za pravico. Delam javno delo, ki je izpostavljeno kritikam in pohvalam. V tem trenutku ne vem, ali me bo Evropska rokometna zveza zaradi mojega obnašanja kaznovala, v vsakem primeru pa upam, da se bodo te sodniške zadeve popravile v korist same rokometne igre,« je dejal Vujović. »O EHF sem med letošnjim prvenstvom povedal že marsikaj, o njenem načinu dela in razmišljanja pa zgovorno priča, da je pred evropskim prvenstvom zatrjevala, da se bodo na svetovno prvenstvo uvrstile tri reprezentance, po novem pa se bo le ena, zato pa bo podelila še dve posebni vabili. Tako imenovani wild-card bo namenila kakšni 'resni' reprezentanci v primeru, da ji spodrsne v kvalifikacijah, ali pa bo povabila reprezentanco z debelim proračunom. Tako je na lanskem SP v Franciji nastopila Norveška, dve leti pred tem v Katarju pa Nemčija namesto Avstralije.«

Vujović se ne boji za prihodnost slovenskega rokometa. »Kot selektor lahko obljubim, da pod mojim mandatom ne bo nobenega pretvarjanja, reprezentanca bo na igrišču vselej dala vse, kar je v njeni moči. Na nekaterih tekmah to ne bo dovolj za zmago, na igrišču pa se nikoli ne bomo pretvarjali ali kalkulirali. Na igrišču bomo le umirali.«

Slovenija je letos nastopila na svojem enajstem evropskem prvenstvu in zasedla deveto mesto. Na preteklih sklepnih turnirjih je najboljši rezultat dosegla na domačih tleh 2004, ko je po porazu na finalni tekmi proti Nemčiji zasedla drugo mesto. Na Hrvaškem 2000 je bila peta, v Srbiji 2012 šesta, v Švici 2006 osma, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseta, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsta, na Švedskem 2002 dvanajsta, najslabši dosežek pa je iztržila pred dvema letoma na Poljskem, ko je zasedla 14. mesto.