Vujović je fantom dotočil gorivo

VARAŽDIN – Prisotna je latentna živčnost. Slovenski rokometaši so zadnjo tekmo na evropskem prvenstvu odigrali v petek proti Danski, po treh dneh premora pa je njihov naslednji tekmec v drugem delu tekmovanja v Areni Varaždin danes ob 18.15 Španija. Tu pa ni prostora za filozofiranje, če hoče Slovenija na EP iztržiti vsaj končno tekmo za 5. mesto, morajo pasti tako Španci kot jutri Čehi. »Fantom sem povedal, da se mi po malem že zdijo kot avtomobili, ki jim zmanjkuje goriva. Zato smo dvignili vzdušje, naš cilj je, da dobimo ti dve tekmi. S petim, šestim mestom, kar bi bil v teh razmerah dober rezultat, bi se tudi izognili dodatnim kvalifikacijam za svetovno prvenstvo. Čudeži pa se redko dogajajo, enega smo že imeli na svetovnem prvenstvu v Franciji, nekaj moramo postoriti tudi sami, četudi na silo, z mišicami. Vem, kako igrajo Španci, če nas premagajo, pa so tudi zelo blizu polfinalu. Ugnali smo jih v kvalifikacijah za olimpijske igre, oni pa so dobili tekmo na svetovnem prvenstvu. Lahko se kosamo z njimi, a tudi oni z nami. Španci nam odgovarjajo, nimajo tako uničujočih zunanjih strelcev in tudi telesno niso tako izstopajoči,« pred dvobojem meni slovenski selektor Veselin Vujović. »S Španci igramo lažje kot z Danci ali Nemci. V tekmo bomo šli maksimalno, kot da je zadnja na prvenstvu, v treh dneh smo se namreč regenerirali,« je sporočil Blaž Janc. »Moramo odigrati za navijače, zase, morebiti nas na koncu kdo nagradi in prinese želeno uvrstitev. Španci zagotovo spadajo med najboljše reprezentance na svetu, igralci so tehnično dobro podkovani,« je dodal Žiga Mlakar. Vratar Matevž Skok položaj ocenjuje pragmatično, namreč da je največ odvisno od njih samih.

V španski reprezentanci denimo igra tudi član Celja Pivovarne Laško Daniel Dujšebajev, danes se bo torej nameril proti klubskim soigralcem Urbanu Lesjaku, Žigi Mlakarju, Borutu Mačkovšku in Maticu Suholežniku, s katerimi se je že srečal v reprezentančnem hotelu. »S Slovenci bo trda tekma, so namreč zelo dobri igralci. Proti Makedoniji smo res odigrali impresivno, naša ekipa je dobro utečena,« je navrgel sin rokometne legende Talanta Dujšebajeva, ki v španski vrsti igra z bratom Alexom. Pomembnosti obračuna se zaveda tudi španski selektor Jordi Ribera. »S Slovenijo so tekme vedno negotove, ko ne veš, kaj se bo izcimilo, to se je videlo tudi v olimpijskih kvalifikacijah in na svetovnem prvenstvu. Na evropskem prvenstvu pa tisto, kar se je dogajalo na pretekli tekmi, nima povezave z naslednjo, ekipe so si namreč po slogu igre različne. Vemo, da je Slovenija zaradi stvari, ki so se dogodile, ranjena, proti njej moramo zbrano in z največjo intenzivnostjo odigrati vseh šestdeset minut tekme, tako kot je bilo to proti Makedoniji,« je razložil Ribera.