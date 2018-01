Vrhunsko! Slovenci zmagali z devetimi goli prednosti

ZAGREB – Slovenski rokometaši so povsem razbili črnogorsko reprezentanco. Po nekoliko slabšem, previdnem in medlem začetku so Slovenci v drugi polovici tekme postavili stvari na svoje mesto in pokazali, da so iz pravega testa za osvojitev evropskega rokometnega vrha. Tekma se je končala z izidom 19 : 28.

Kot za šalo so začeli polniti mrežo črnogorskega vratarja in si priigrali veliko prednost, ki je ob koncu tekme znašala kar devet golov. Odločilno vlogo je v drugem polčasu imel tudi vratar slovenske izbrane vrste Urbana Lesjaka, ki je z vrhunskimi obrambami močno pripomogel k temu, da je Slovenija povedla. Za najboljšega igralca tekme je bil izbran Marko Bezjak.

Nad predstavo svojih fantov je bil takoj po tekmi navdušen tudi selektor Veselin Vujović, ki je razkril, zakaj so imeli rokometaši v prvem polčasu toliko težav. »Po tekmi z Nemčijo smo bili še vedno nekoliko čustveni. Imeli smo kar nekaj težav, morali smo priti v ritem,« je dejal za TV Slovenija in dodal, da ni bilo pričakovati, da jim bo Črno goro uspelo streti že v prvem delu tekme, saj so se tudi oni borili za preboj v naslednji krog tekmovanja. »Čestitam mojim fantom in Slovencem, ki so prišli navijat.«

V drugem delu, ki bo potekal v Varaždinu, se bodo Slovenci pomerili s Španci, Danci in Čehi, ki so napredovali iz skupine D. Iz skupine A so napredovale Švedska, Hrvaška in Srbija, iz skupine B Francija, Norveška in Belorusija.

Slabši začetek, odličen konec

Slovenski rokometaši tekme niso začeli najbolje. Polčas se je v Zagrebu končal z minimalnim slovenskim vodstvom 14 : 13. Čeprav je bila slovenska izbrana vrsta ves čas v prednosti, se ji od Črnogorcev ni in ni uspelo odlepiti. Ti so obdržali stik s Slovenci in večkrat celo izenačili ter tudi povedli. Prvi polčas je najbolj zaznamoval rdeči karton, ki ga je v 23. minuti tekme dobil Gregor Potočnik.

Drugi del tekme so Slovenci začeli mnogo bolje. Po trinajstih minutah so vodili za pet golov z 21 : 16. Dobra igra je na noge spravila tudi navijače, ki so glasno spodbujali naše rokometaše.

Dve vprašanji: 1. Kje je danes zaščitno pregrinjalo? 2. Kaj je pravkar videl tip na levi? #ehfeuro2018 #mislovenci pic.twitter.com/RwI1AqlGlh — uros (@hsoru) January 17, 2018

#sodniki več gledajo tole video analizo kot samo tekmo.. #mislovenci — Ursiceva (@ttiinnaauu) January 17, 2018

Ironično je, da Hrvata sodita manj v škodo Slovenije kot Litovca in Romuna #ehfeuro2018 #mislovenci — Blank (@_koalala_) January 17, 2018

#mislovenci pa danes niso pravi. Še #Ivo je umirjen. Zakaj gledam samo sodnike? — Demi (@Demi_as) January 17, 2018

Po odločitvi, da kljub škandaloznemu sojenju na tekmi Slovenija – Nemčija, Slovenci ostanejo na evropskem prvenstvu, so igralci odločeni, da danes zmagajo in se kot tretji v skupini C uvrstijo v naslednji krog tekmovanja. Pri tem jim bo gotovo v veliko oporo tudi bučno in glasno navijanje slovenskih navijačev.

Nekaj minut pred začetkom tekme med Slovenijo in Črno goro se je končala tudi tekma med Nemčijo in Makedonijo. Izid je bil enak kot na ponedeljkovi tekmi Nemcev s Slovenci – 25 : 25.

Pred začetkom tekme je črnogorski selektor dejal, da je slovenska izbrana vrsta na tej tekmi nesporni favorit. »Imamo malo možnosti. Najti moramo rešitev za slovensko agresivno obrambo in hitri napad.«