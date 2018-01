VIDEO: Besni zaradi Hrvata: poglejte, kaj je naredil v zadnjih sekundah tekme

Hrvaški selektor Lino Červar je zaradi poteze na tekmi proti Belorusom tarča kritikov. Po družabnih omrežjih kroži posnetek, kako eden od igralcev nasprotne ekipe priteče s hrbtom proti njemu, ko ga on z roko od zadaj objame in nekoliko ovira med igro. In to pri izidu 24 proti 23 za Hrvaško – gostje so lovili izenačenje. Sodniki tega niso opazili, so pa Belorusi naredili napako in ostali brez akcije. Hrvati so njihovo napako izkoristili in si z zadetkom zagotovili zmago.

»Tu ni bilo nikakršnega namena. Jaz običajno hodim po trenerjevi črti levo in desno in tako je prišlo do krajšega srečanja z beloruskim igralcem. Vse to je bilo v duhu boja,« je svoje ravnanje komentiral Červar.