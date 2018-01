Veste, kdo bo danes sodil našim? Enkrat sta jih že oškodovala

VARAŽDIN – Varovance Veselina Vujovića ob 18.15 čaka pomembna tekma s Španijo, tudi z romunskima sodnikoma Dinujem in Dinom, ki sta z nekaj spornimi odločitvami na prvi tekmi Slovenije na prvenstvu proti Makedoniji pošteno razburila našo ekipo. Vujović je po tekmi z Makedonijo ob ogledu posnetka naštel kar 19 sodniških napak. »Sodnika sta nas pošteno onemogočila. Preprečila sta nam hitro izvajanje sredine igrišča in povsem zatrla naš način igre. Če bi se to zgodilo velikim reprezentancam, kot so Francija, Nemčija ali Danska, potem bi bil to velik škandal. Zahtevale bi se zamenjave sodniških parov, mi pa smo na našo veliko žalost v takšnem položaju, da moramo spustiti glave in si reči, da smo majhen narod, naša reprezentanca je izjemno simpatična,« je takrat ugotavljal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi.

Naši rokometaši sicer realnih možnosti za uvrstitev v polfinale po porazu z Dansko nimajo, vseeno pa bi z zmagama proti Španiji in Češki v zadnjih tekmah skupinskega dela najbrž igrali za končno peto mesto. Da bi se lahko danes enakovredno kosali s Španci, morajo naši drastično zmanjšati število tehničnih napak v igri, sicer si jim bo zgodilo to, kar se je Makedoncem proti Špancem: prerešetani bodo v hitrih protinapadih.