V ŽIVO: Slovenci v v boju z olimpijskimi prvaki

VARAŽDIN – Pred slovenskimi rokometaši je po zahtevnih preizkušnjah z Makedonci, Nemci in s Črnogorci v Zagrebu prva tekma v drugem delu evropskega prvenstva. V varaždinski Areni jih čaka obračun z olimpijskimi prvaki Danci, dvoboj pa se bo začel ob 20.30.

»Bila bi prava češnja na torti, če bi premagali Dansko. Gre za zelo resno in močno reprezentanco, ki je pred poldrugim letom osvojila naslov olimpijskega prvaka v Riu de Janeiru in nas izločila v četrtfinalu. Danska je naša velika dolžnica, prav tako je bila tudi Nemčija, ki se je proti nam komajda izvlekla. Če bi zmagali na današnji tekmi, potem bi bili zelo blizu uvrstitvi v polfinale, a vse to je veliko lažje povedati kot storiti na igrišču. Danska premore sijajne igralce in velike zvezdnike mednarodnega rokometa, a to je veljalo tudi za Nemčijo, pa smo jo nato skorajda premagali,« je pred drevišnjim obračunom dejal slovenski selektor Veselin Vujović.