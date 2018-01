V ŽIVO: Peklensko vzdušje: v Zagrebu več kot 15 tisoč Slovencev

ZAGREB – Navijači slovenske izbrane vrste so napolnili zagrebško areno. Po oceni komentatorja na slovenski nacionalni televiziji se jih je tam zbralo neverjetnih 15 tisoč, Črnogorcev pa je približno tri tistoč.

Slovenski rokometaši tekme niso začeli najbolje. Po prvih 12 minutah je bil rezultat izenačen. Že v naslednji minuti pa je slovenskim navijačem v areni zastal dih, saj se je sodnik poslužil ponovnega ogleda akcije na malem zaslonu. K sreči, je Hrvat odločitev sprejel veliko bolj hitro, kot njegova litvanska kolega.

V začetku 15. minute je varovancem Veselina Vujovića je uspelo povesti na 7:6.

Ironično je, da Hrvata sodita manj v škodo Slovenije kot Litovca in Romuna #ehfeuro2018 #mislovenci — Blank (@_koalala_) January 17, 2018

#mislovenci pa danes niso pravi. Še #Ivo je umirjen. Zakaj gledam samo sodnike? — Demi (@Demi_as) January 17, 2018

Po odločitvi, da kljub škandaloznemu sojenju na tekmi Slovenija – Nemčija, Slovenci ostanejo na evropskem prvenstvu, so igralci odločeni, da danes zmagajo in se kot tretji v skupini C uvrstijo v naslednji krog tekmovanja. Pri tem jim bo gotovo v veliko oporo tudi bučno in glasno navijanje slovenskih navijačev.

Nekaj minut pred začetkom tekme med Slovenijo in Črno Goro se je končala tudi tekma med Nemčijo in Makedonijo. Rezultat na tekmi pa je bil prav takšen kot je bil na ponedeljkovi tekmi Nemcev s Slovenci. Tekma se je odločila neodločeno z rezultatom 25:25.

Pred začetkom tekme je črnogorski selektor dejal, da je slovenska izbrana vrsta na tej tekmi nesporni favorit. »Imamo malo možnosti. Najti moramo rešitev za slovensko agresivno obrambo in hitri napad.«