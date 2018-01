Tesna zmaga Dancev proti Nemčiji

VARAŽDIN – Na evropskem moškem rokometnem prvenstvu sta danes na sporedu tekmi drugega dela v skupini dve v Varaždinu. Prva tekma je že končana, vodilni Danci so premagali Nemčijo s 26 : 25. Ob 20.30 se bosta v skupini, v kateri igra tudi Slovenija, merili Španija in Makedonija.

Obračun Nemcev in Dancev precej enakovreden

Ekipi sta bili večino tekme povsem skupaj, vse do 54. minute se ne enim ne drugim ni uspelo oddaljiti za več kot dva zadetka. Nato pa so za tri zadetke povedli Danci po protinapadu Casperja Mortensena. V 58. minuti je Andreas Wolff Nemce znova približal na zadetek zaostanka (23 : 24), a ko je Hans Lindberg minuto in 20 sekund pred koncem dosegel svoj zadnji gol na tekmi za 26 : 23, je bilo vse odločeno.

Slovenija, ki ima še majhne teoretične možnosti za preboj v boj za medalje, bo naslednjo tekmo igrala v torek proti Španiji.