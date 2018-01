Španski rokometaši presenetili Francoze

ZAGREB – Španski rokometaši, ki so v drugem delu evropskega prvenstva v Varaždinu doživeli visok poraz proti Slovencem (26 : 31), so očitno ujeli pravo formo. Po zanesljivem zmagoslavju nad Nemci (31 : 27) so v današnjem polfinalu ukanili še svetovne prvake iz Francije in jim prizadejali prvi poraz na letošnjem turnirju.

Rokometaši s Pirenejskega polotoka so se petič prebili v veliki finale na evropskem prvenstvu. Na dosedanjih štirih finalnih dvobojih na domačih tleh 1996, v Italiji 1998, v Švici 2006 in na Poljskem 2016 so vselej ostali praznih rok, v nedeljskem finalu pa se bodo pomerili z zmagovalcem drevišnjega dansko-švedskega obračuna, ki se bo v hrvaški prestolnici začel ob 20.30.

Izbranci španskega strokovnjaka Jordija Ribere so levji delež na poti do velikega finala opravili v prvi polovici tekme. Do 18. minute je bila tekma povsem odprta (8 : 8), nato pa so v zagrebški Areni zagospodarili Španci, ki med 18. in 28. minuto sploh niso prejeli gola, polčas pa zaključili z velikansko prednostjo šestih golov (15 : 9).

Španci – v sklepnem delu turnirja jih je okrepil legendarni vratar Arpad Šterbik – v drugem polčasu niso popustili niti za ped. Les Experts, kot imenujejo Francoze, so bili sprva povsem nebogljeni in so v 45. minuti zaostali za devet golov (14 : 23). V naslednjih šestih minutah so se po delnem izidu 6 : 0 približali na tri gole (20 : 23), končnica pa je bila znova domena španskih rokometašev, ki so se nekoliko nepričakovano, a povsem zasluženo prebili v veliki finale.

V zmagoviti ekipi je bil najučinkovitejši Ferran Sole s sedmimi zadetki, v poraženi pa Cedric Sorhaindo s šestimi.