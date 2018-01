Španci in Švedi za zlato v Zagrebu

ZAGREB – Španski in švedski rokometaši so se prebili v nedeljski veliki finale 13. evropskega prvenstva na Hrvaškem.

Španija je v današnji prvi polfinalni tekmi v Zagrebu premagala Francijo s 27 : 23 (15 : 9), Švedska pa je bila v drugem dvoboju po podaljšku boljša od Danske s 35 : 34 (28 : 28, 16 : 14).

Po nekoliko presenetljivem, a zasluženem zmagoslavju Špancev nad Francozi so se v veliki finale nekoliko senzacionalno prebili tudi Švedi. Štirikratni evropski prvaki z zaključnih turnirjev na Portugalskem 1994, v Italiji 1998, na Hrvaškem 2000 in na Švedskem 2002 so na kolena položili Dance, zadnje olimpijske prvake iz Ria de Janeira 2016 ter končne zmagovalce turnirjev stare celine na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012.

Izbranci nekdanjega islandskega reprezentanta Kristjana Andressona so večji del dvoboja imeli pod nadzorom favorizirane Dance. Že v prvi polovici tekme so si v 21. minuti priigrali pet golov prednosti (15:10), po nekoliko slabšem obdobju - njihovi polfinalni tekmeci so v končnici prvega polčasa več kot prepolovili zaostanek (16:14) - pa so v drugem polčasu znova zaigrali odlično in v 37. minuti povišali na 19:14.

A Dancev ni zajela panika, strnili so svoje vrste in v 55. minuti po zadetku svojega prvega zvezdnika Mikkela Hansna izenačili na 25:25. Švedi so v naslednjih treh minutah naredili delni izid 3:0 in povedli z 28:25, kazalo je na njihovo končno zmago, a Danci so uprizorili izjemen preobrat in po golu "rablja" slovenski rokometašev v Varaždinu Lasseja Svana v predzadnji sekundi rednega dela izid izenačili na 28:28.

Švedi v podaljšku niso psihološko padli, predvsem sijajno in zrelo so odigrali v zadnjih minutah desetminutnega podaljška. V 67. minuti so po golu Niclasa Ekberga povedli za dva gola (33:31), prednost pa ubranili vse do konca razburljivega dvoboja.