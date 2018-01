Sojenje na tekmi z Nemčijo: objavljamo dokument Rokometne zveze Slovenije

ZAGREB, LJUBLJANA – Komisija za sojenje Rokometne zveze Slovenije se je odločila za pojasnitev rokometnih pravil, ki veljajo pri dogodku s tekme Slovenija – Nemčija. Po njihovem mnenju sta sodnika sprejela napačno odločitev, ker je bil met izveden, čas tekme se ni iztekel pred izvedbo meta in do stika med igralcema Slovenije in Nemčije ni prišlo.

V dokumentu, ki so ga objavili na facebooku, so izpostavili tri ključne kriterije, ki jih je treba upoštevati pri presoji omenjenega dogodka, torej izvajanju začetnega meta v zadnjih sekundah tekme, in to so:

čas tekme,

stik obrambnega igralca in izvajalca pri izvajanju meta,

izvedba meta.

Komisija navaja tudi, da navodila za interpretacijo Pravil rokometne igre »neupoštevanje razdalje« v zadnjih 30 sekund tekme velevajo, da se diskvalifikacija in sedemmetrovka dosodita samo v primeru, če met ni izveden oziroma je onemogočen.

Vedenje sodnikov ni naključje

Na dogajanje na tekmi pa se je odzval tudi direktor direktorata za šport Boro Štrumbelj. »Ustavite svet. Hočem izstopiti ...« je zapisal na facebooku. Prepričan je, da to dogajanje ni naključje ter da na ta način plačujemo ceno za tretje mesto na svetovnem prvenstvu. »Spet se je mala Slovenija znašla med velikimi popolnoma v nasprotju s kapitalom in to očitno ne gre. Sploh se ne bi spuščal v odločitve sodnikov, saj se vse skupaj kaže kot sistemska stvar, ki je ne vodijo več šport in športne organizacije, pač pa ekonomski interesi,« je razočaran Štrumbelj.