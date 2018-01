To so razlogi za zavrnitev pritožbe Slovenije

ZAGREB – S pritožbo na Evropsko rokometno zvezo (EHF) Slovenija ni dosegla ničesar, saj jo je ta zavrnila, smo poročali .

»Pritožba zavrnjena, ker se nimamo pravice pritoževati na odločitve sodnikov, odločitve delegata in odločitve o nominacijah sodnikov. Ne glede na odločitev osodnika, ali je ta v skladu s pravili rokometne igre ali ne, je odločitev zadnja in rezultat tekme ostaja nespremenjen. Imamo možnost pritožbe na to odločitev, kar bomo tudi storili. V pripravi je nadaljna pritožba, ki pa bo malenkost širša in bo zahtevala pregled vseh detajlov,« je napovedal Uroš Mohorič, direktor moških reprezentanc. Imajo se možnost pritožiti še na arbitražno komisijo znotraj EHF, a ta ima rok za odločitve šele v februarju.

»V vsakem primeru bo naša odločitev, kakršna pač koli že bo, ampak razmišljamo o tem, da gremo do konca, torej o civilni tožbi,« Goran Cvijić, generalni sekretar RZS.