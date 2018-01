Slovenski rokometaši zapuščajo Zagreb

ZAGREB – 28 : 19. To je neverjeten rezultat v korist slovenskih rokometnih junakov, zaradi katerega se poslavljajo od Zagreba. Za zdaj. Nov boj bodo nadaljevali v skupini v Varaždinu. Rokometna zveza Slovenije je na uradnem facebook profilu izrazila upanje, potem ko se je razmišljalo celo o odhodu z evropskega prvenstva zaradi nestrinjanja s sodniškimi odločitvami, da se v hrvaško prestolnico spet vrnejo. A še prej bodo morali preskočiti polena, ki jim jih bodo pod noge metale reprezentance Danske, Češke in Španije.

Na koledarju si označite:

19. januar ob 20.30: Slovenija – Danska

23. januar ob 18.15: Slovenija – Španija

24. januar ob 16.00: Slovenija – Češka

Tekme za peto in šesto mesto se bodo igrale 26. januarja ob 15.30. Polfinalni tekmi bosta na isti dan ob 18.00 in 20.30. Boj za tretje in četrto mesto bo 28. januarja ob 18.00, veliki finale pa dve uri in pol kasneje, torej ob 20.30.