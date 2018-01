Slovenske navijače v Zagrebu popisali kriminalisti in jim zaželeli srečo

ZAGREB – Zagrebško Areno so v sredo, ko sta se na parketu pomerili Slovenija in Črna gora, preplavili slovenski navijači. Škandalozno sojenje na prvih dneh tekmah je podžgalo slovenske ljubitelje rokometa, da so se za tekmo, ki je odločala o napredovanju v naslednji krog tekmovanja, še posebej dobro opremili in pripravili. Med približno 3500 navijači je bil tudi Nino, ki nam je razkril, kakšno je bilo vzdušje in kako so Hrvati sprejeli slovenske navijače.

Kot nam je razkril, so bile prav predhodne sporne sodniške odločitve tiste, ki so spodbudile številne Slovence, da so se odpravili v Zagreb. »Bilo bi jih manj, a je dogajanje na prejšnjih tekmah še dodatno podžgalo slovenske navijače, da so v velikem številu prišli v Zagreb. Predvsem, da izrazijo mnenje o sodnikih in organizaciji EHF. Temu primerni so bili tudi transparenti,« je pojasnil Nino, ki se je s prijatelji v Zagreb odpravil s transparentom, na katerem je pisalo 'EHF Mafia'.

Da je bila slovenska rokometna reprezentanca na tekmah z Makedonijo in Nemčijo okradena, niso bili prepričani le številni Slovenci. Nino pravi, da so tako mnenje z njimi delili tudi številni Hrvati. »Že hrvaški cariniki na meji so menili, da smo bili prejšnji dve tekmi okradeni, in so zagotavljali, da bo zdaj pošteno, ker bodo sodili Hrvati.«



Tako opremljeni so se slovenski navijači odpravili v Zagreb. A transparent tekme ni videl, zaplenili so ga pred dvorano. Foto: bralec Nino

Popisali so jih kriminalisti

Zaradi transparenta in napisa 'EHF Mafia' pa so imeli slovenski navijači tudi nekaj težav s hrvaškimi organi pregona. »Pred dvorano so nas popisali kriminalisti in nas opozorili, da je na hrvaškem tak transparent sovražni govor, za katerega je zagrožena celo enoletna zaporna kazen.« Ob tem je še dodal, da so se kriminalisti sicer strinjali z zapisom in jim zaželeli srečo na tekmi. A kljub temu skupina slovenskih navijačev transparenta na tekmo in v dvorano ni smela prinesti. »EHF je strogo prepovedal vnos vseh transparentov v dvorano, saj so se bali, da bodo Slovenci 'udarili' po njih in Evropi sporočili resnico, zato so nas tudi pred dvorano zadržali, nam odvzeli vse transparente in nas z zamudo spustili v dvorano.« Organizatorji so bili gluhi za slovenska pojasnila, da niso huligani, temveč navijači, ki se počutijo okradene in zato želijo na miren način izraziti svoje mnenje.

Čeprav navijači transparenta na tekmi niso mogli pokazati, pa je bil napis 'EHF Mafia' gotovo eden najbolj opaznih in popularnih transparentov na sredini tekmi. Načrt EHF, da ga v javnosti ne bi opazili, se je tako, kot kaže, izjalovil.