Slovenija ploska hrvaškima sodnikoma: Bravo, kapo dol!

ZAGREB – Slovenska izbrana vrsta je na evropskem prvenstvu v Zagrebu z 28 : 19 dobesedno razbila črnogorsko rokometno reprezentanco. Čeprav se je po prvih dveh tekmah zdelo, da so se sodniki zarotili proti Slovencem, so se na tej tekmi stvari postavile na svoje mesto. Večina je pred tekmo dvomila, da bosta hrvaška sodnika danes zmogla pravično soditi, a sta dokazala ravno nasprotno.

Na račun sojenja je bilo tudi po tej tekmi veliko zapisanega, a tokrat v drugačnem duhu.

Congrats guysBig game & 1 big point for 2nd round of @EHFEURO Everything is possible now#mislovenci @rzs_si