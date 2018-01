Škandal na zadnji tekmi? To je dokaz, da imajo dvojna merila

VARAŽDIN – Slovenski rokometaši so končali evropsko prvenstvom na Hrvaškem z remijem. V infarktni in nadvse neodločeni tekmi s Čehi je bil končni izid 26 : 26. Točka, ki so jo oboji osvojili, nobeni izmed reprezentanc ne pomeni veliko. Kot pa smo na tem prvenstvu že vajeni, se tudi ta tekma ni končala brez sodniškega škandala. V zadnjem napadu, ko so imeli v rokah žogo Slovenci, se je zgodilo nekaj, zaradi česar je Vujović vesel, da so prvenstvo zaključili.

V zadnjih sekundah se je ponovil scenarij tekme Slovenije in Nemčije, le da je bil tokrat oviran slovenski igralec. Veselin Vujović in igralci so pri sodnikih protestirali, a brez uspeha. Slovenska reprezentanca se je po remiju s Čehi tako poslovila od nadaljevanja in vrnitve v Zagreb, kjer bo potekal zaključek tega evropskega prvenstva.

»Dva dneva, dve težki tekmi. Bili smo čustveno iztrošeni. Podcenili smo Čehe. Morda je bilo prav, da se tako konča, da vsa Evropa vidi, kakšni kriteriji veljajo za nas in kakšni za ostale,« je v prvem odzivu za TVS dejal Vujović. Ob tem je dodal, da je slovenska reprezentanca iz tega nastopa potegnila tudi mnogo dobrega.



»Vzeli smo točko, ki ne nam ne Čehom ne pomeni veliko,« je dejal in čestital fantom, ki so se dokazali.

Vujović pa ni mogel skriti razočaranja nad sojenjem in celotnim prvenstvom. »Najbolj sem razočaran nad sodniki, pravili in odnosom, ki so ga pokazali do nas. Zadovoljen sem, kako smo se borili, kako so fantje igrali. Na to prvenstvo smo prišli brez šestih fantov, ki so izjemno pomembni za to prvenstvo. Hvala vsem, ki so nas na tem tekmovanju podpirali.«

Slovenski selektor je ob koncu še dodal, da se bo slovenska izbrana vrsta dobro pripravila na kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Upa tudi, da bodo njegovi fantje sveži in zdravi.

Besni zaradi EHF

Evropska rokometna zveza (EHF) pa je razburila še z eno svojo odločitvijo. Na svetovno prvenstvo, ki bo na sporedu prihodnje leto, se bo uvrstila le ena reprezentanca z evropskega prvenstva v Zagrebu. Sprva je bilo namreč predvideno, da se bodo na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto potekalo na Danskem, uvrstile tri najboljše ekipe s tega prvenstva, ob tem da sta Danska in Nemčija kot gostiteljici tja že uvrščeni tako kako Francija kot branilka naslova. To bi pomenilo, če bi se v polfinale evropskega prvenstva na Hrvaškem uvrstile vse tri omenjene, bi se sprostila tri mesta, na svetovno prvenstvo pa bi se uvrstile ekipe, ki bi bile na tem prvenstvu uvrščene od četrtega do šestega mesta.