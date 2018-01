Ruska sodnika bi lahko Slovenijo poslala domov

VARAŽDIN – Tekma na evropskem prvenstvu med Češko in Makedonijo je bila pomembna tudi za slovensko reprezentanco. Če so naši rokometaši hoteli še upati na uvrstitev v polfinale, so poleg svoje zmage nad Španijo potrebovali tudi zmago Češke.

Slovaški brati so dosegli za Slovence ugoden izid, do zmage pa so prišli po veliki drami, ki je močno spominjala na dogajanje na tekmi med Slovenijo in Nemčijo. Spomnimo: litovska sodnika sta ob zadnjem napadu Nemcev za izenačenje piskala prekršek Blažu Blagotinšku, ki naj bi bil v trenutku zadnjega nemškega napada manj kot tri metre oddaljen od sredine igrišča, in pokazala rdeči karton. Tekma se je medtem iztekla, sodnika pa sta si sedem minut ogledovala posnetek, po katerem sta Nemčiji dosodila sedemmetrovko. Tobias Reichmann je poklon izkoristil in izenačil izid.

Sodnika sta si ogledala posnetek

Podoben je bil scenarij ob zaključku sinočnje tekme med Češko in Makedonijo. Ruska sodnika sta Makedoncem po izteku 60. minute po ogledu videoposnetka dosodila sedemmetrovko. A tokrat kazenski strel ni obrodil sadov. Vratar Tomas Mrkva ga je obranil Dejanu Manaskovu.

Slovenija si s Češko deli 4. mesto, danes popoldne pa morajo Čehe nujno premagati (začetek tekme je ob 16. uri), če želijo upati na polfinale.