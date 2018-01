Poleteli so na mesec, bodo tudi v polfinale?

VARAŽDIN – Slovenski rokometaši so po odločitvi predsedstva Rokometne zveze Slovenije ostali na evropskem prvenstvu na Hrvaškem, kaj ostali, uvrstili so se tudi v nadaljevanje prvenstva stare celine. V zadnjem krogu skupine C so v zagrebški Areni z 28:19 (14:13) ugnali Črno goro in v drugi skupinski del v Varaždinu, kjer se bosta podelili dve polfinalni vstopnici, prenesli eno točko. Makedonci in Nemci so v zadnjem krogu odigrali neodločeno 25:25, tako da je tudi po zadnjih tekmah v skupini D vrstni red v skupini II s prenesenimi točkami zelo zanimiv. Vodi Makedonija s tremi, sledijo Španija, Danska, Nemčija in Češka, ta je presenetljivo izločila Madžarsko, s po dvema, Slovenija pa ima že omenjeno točko.

Hrvata sodila gosposko

A to je pred današnjimi uvodnimi tekmami, Slovenija se bo ob 20.30 merila z Dansko, pripravljanje ražnja, ko je zajec še v gozdu, pojdimo torej na gotovo realnost. To pa je bilo zadovoljstvo slovenske ekipe po zasluženo priigrani zmagi nad rojaki slovenskega selektorja Veselina Vujovića. »Zelo težko smo se pripravili na tekmo s Črno goro, to je tako, kot če se pripravljate, da boste poleteli na mesec, pa ne veste, ali bo izstrelitev zaradi tehničnih težav odpovedana ali ne. Čakali smo sejo predsedstva, potem pa je bilo treba dvigniti fante. Hrvaška sodnika Matija Gubica in Boris Milošević, ki sta sodila tekmo, sta med tremi najboljšimi pari na svetu, tako sta tudi interpretirala pravila, sodila gosposko. Tekma z Nemci nas je čustveno precej iztrošila, zato smo potrebovali nekaj časa, da smo našli pravi ritem igre. Menim, da lahko in moramo še bolje igrati, razplet v naši skupini pa je bil zanimiv. V drugem skupinskem delu je še vse mogoče, pod pogojem, če bomo mirni, zbrani in da bomo ob tem dvignili formo. Celo tudi na tekmi z Nemci, čeprav je bila relativno dobra, nismo pokazali najboljše igre. Zdi se mi, da iz tekme v tekmo igramo bolje, kar me opogumlja. Po vsem, kar se je zgodilo, je vrstni red s točkami v novi skupini za nas celo ugoden, s tremi zmagami lahko pridemo do polfinala, a to je mnogo lažje reči kot storiti. Da bi zdaj pretil prvim tekmecem Dancem, ki so olimpijski prvaki, pa mi ne pade na pamet. So favoriti te tekme, mi se bomo na vse načine trudili zmagati. Pričakujem tudi, da bo zdaj, ko v skupini ni Madžarov, največ navijačev v Varaždinu slovenskih,« je načrte, da jo zagode tekmecem, že pletel Veselin Vujović.

»Verjamemo v to, da lahko premagamo tudi reprezentanco sveta.«

Nihče ni bavbav

Vratar Urban Lesjak je imel proti Črni gori nekaj izjemnih obramb, na koncu jih je zbral sedem. »V drugem delu tekmovanja imamo zelo realne možnosti, z vsakim se lahko kosamo in ga premagamo, nihče ni bavbav. Moramo biti sami sebi za vzgled, da smo močna, pogumna ekipa, ki se ne boji nikogar. Ne glede na to, kdo je v slovenski ekipi, in ne glede na dejstvo, da nam manjka nekaj zelo pomembnih igralcev, smo zelo kompaktna ekipa, ki v vsakem trenutku točno ve, kaj kdo v njej počne, kaj so njegove naloge. Najbolj pomembno je to, da smo v glavi tako močni, da ko stopimo na igrišče, verjamemo v to, da lahko premagamo tudi reprezentanco sveta. V Varaždinu bomo igrali proti trem zelo dobrim ekipam, verjamem, da še imamo nekaj rezerv v naših igrah in taktiki, to so vse dobri obeti za naprej. Ena računica je, da moramo dobiti vsaj dve tekmi, da bomo do konca v igri za polfinale, kar bo sila težko, a daleč od tega, da bi bilo nemogoče. Če nam bodo 28. januarja za vrat obesili medaljo, bomo zaradi dozdajšnjih krivic v posmeh organizaciji in odgovornim. Madžari pa so nam naredili še eno uslugo, dvorana v Varaždinu se je spraznila, Slovenci, začnite invazijo na vstopnice,« je domače navijače pozval Lesi. »Danci so izgubili proti Češki, so ranljivi. Vemo, da imajo veliko odličnih igralcev, a tudi mi, moram reči, da ne vem, kdaj smo nazadnje v obrambi imeli toliko visokih in močnih fantov,« je navrgel Marko Bezjak. »Zmaga proti Črni gori je veliko darilo za moj 24. rojstni dan, zahvalil bi se fantom in strokovnemu vodstvu. Uvodna tekma v drugem delu proti Danski bo ena težjih, v njo je treba iti s takšno motivacijo, željo in bojevitostjo kot proti Nemčiji. Menim, da se lahko marsikaj zgodi,« je pristavil Blaž Blagotinšek. »Tole smo prebrodili, to je najbolj pomembno. Vse tekme v skupini pa so bile zaradi znanega dogajanja težke,« je omenil levokrilni igralec Darko Cingesar.