Odzivi po zadnji tekmi: Požrli so nas sodniki

VARAŽDIN – Tekma s Čehi se za slovensko reprezentanco ni končala tako, kot smo si želeli. Slovenci so remizirali in tako zaključili evropsko prvenstvo na Hrvaškem.

Veselin Vujović se je po koncu tekme razburjal in protestiral, saj se je ponovil scenarij, ki smo ga že videli ob drugi tekmi z Nemci. A očitno takrat, ko gre za Slovenijo, pravilo 30 sekund ne drži.

Zaradi sodniških odločitev, ki so na tem prvenstvu močno vplivale na slovensko igro in izide, so navijači tudi danes svoj gnev in slabo voljo stresali tudi na družabnih omrežjih.

Kaj pa je zdaj s tem pravilom 30 sekund? #mislovenci #ehfeuro2018 — Kaja Forneci (@Kaja_F) January 24, 2018

Slovenija seveda...brez 7-metrovke! @EHFEURO se za naše končuje, vendar bodimo ponosni na naše rokometaše, saj so za moje pojme odigrali vrhunsko! @rzs_si #mislovenci — Boris Šmigoc (@boorriicchhii) January 24, 2018

Če po kakšnem nesrečnem naključju danes zvečer Nemčija in Španija remizirata, bom pri Radovljici zajezil obe Savi, tok pa preusmeril nazaj gor, da poplavi Bled in Bohinj in dobimo Blehinjsko jezero. #BožjiSrd pa #mislovenci — Stane Kos (@StaneKos) January 24, 2018