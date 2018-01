Nemci trepetajo zaradi Slovenije

Nemci so se v ponedeljek še veselili. Kako bo po pritožbi Slovenije? Foto: Reuters

BERLIN – Potem ko je disciplinska komisija Evropske rokometne zveze (EHF) zavrnila pritožbo Slovenije na odločitev latvijskih sodnikov ob koncu tekme med Slovenijo in Nemčijo, ki sta Nemcem dodelila sedemmetrovko, s katero so nato tekmeci Slovenije izenačili izid in si tako zagotovili točko, je Rokometna zveza Slovenije (RZS) napovedala novo pritožbo.

»Slovenci imajo možnost, da bodo z drugo pritožbo uspešni,« piše visokonakladni nemški Bild. Če bo zveza ugodila drugi pritožbi, potem bo izid tekme 25 : 24 za Slovenijo, Nemčija pa bo zdrsnila nazaj na tretje mesto v skupini C, a bi se z zmago proti Makedoniji (tekma se začne danes ob 18.15 uri) še lahko uvrstila v nadaljevanje tekmovanja.

Nujno še najmanj ena točka

Slovenske rokometaše nocoj ob 20.30 čaka zadnja tekma v skupinskem delu. Na tekmi s Črno goro (če EHF ostane pri svoji odločitvi) potrebujejo najmanj neodločeni izid za napredovanje v drugi del tekmovanja v Varaždinu. Seveda če se ne bodo pri RZS odločili, da gredo raje kot na tekmo protestno domov.