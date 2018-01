Nekateri bodo menili, da sem oškodoval Slovenijo

LJUBLJANA – Slovenska rokometna reprezentanca je kljub odsotnosti poškodovanih Vida Poteka, Mateja Gabra, Jureta Dolenca, Nika Medveda in med tekmovanjem tudi Nika Henigmana na evropskem prvenstvu na Hrvaškem pričakovala več kot le končno osmo mesto. Nekaj so k temu pripomogli sodniki, nekaj je bilo lastnih napak, po zadnji tekmi proti Češki pa je selektor Veselin Vujović, ki je med prvenstvom praznoval 57. rojstni dan, resnega obraza razložil in razčlenil, kaj si misli o končni uvrstitvi lani bronastih na svetovnem prvenstvu v Franciji.

Kaj je bil vzrok za denimo takšno dvolično predstavo v zadnjem obračunu proti Češki, kjer je bilo ob zmagi v igri srečanje za končno peto mesto na EP?

»Iskreno sem verjel, da lahko premagamo Češko, v nekaterih trenutkih nismo imeli ne znanja, ne sreče. Tudi kot da bi pozno prižgali motorje. Moramo se naučiti, da igramo tekme dan za dnem, ne smemo se čustveno izčrpavati, kot je bilo to dan prej s Španijo, takrat je bila velika evforija. Po prvenstvu bomo opravili analizo, kje smo storili napake, te so zagotovo bile. Na tem prvenstvu sta nam manjkali rotacija in kakovostna menjava igralcev, to vsi veste, tega mi ni treba izpostavljati. O nekaterih dejavnikih, na katere ne morem vplivati, pa resnično ne morem nič reči.«

