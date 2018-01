Nekaj so kuhali, a pozabili na začimbe

VARAŽDIN – Sanje slovenskih rokometašev, da bi zaigrali v polfinalu evropskega prvenstva na Hrvaškem, so ostale sanje. Potem ko so zaradi pristranskega sodniškega scenarija v drugi del tekmovanja v Varaždin prenesli le točko, jim je peruti pristrigel tudi poraz z Dansko, Skandinavci so bili boljši z 31:28 (16:14). Najboljši slovenski strelec je bil Miha Zarabec s šestimi zadetki, pri Vikingih jih je desnokrilni igralec Lasse Svan zbral kar enajst. Svan tako in tako proti Sloveniji vedno igra, kot da ga žene sam vrag.

Zdaj smo v ozadju, a bomo poskušali drugim premešati štrene.

Na svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2015 je v tekmi za mesta od 5. do 8. pri zmagi Danske nad izbranci Borisa Deniča zabil kar trinajst golov, v četrtfinalu olimpijskih iger v Riu de Janeiru, tam so Danci osvojili zlato kolajno, pa je imel pri zmagi s 37:30 v statistiki osem zadetkov. Slovenija je na EP vedela, od kod ji preti nevarnost, a sta danski krili zbrali sedemnajst zadetkov, šest še levo krilo Casper Ulrich Mortensen, tako da je s krili odletelo tudi upanje fantov in selektorja Veselina Vujovića na uspešen začetek zgodbe v baročnem mestnem biseru. »Kot da smo kuhali jed, nismo je pa posolili in začinili, v tej tekmi je nekaj manjkalo. Imeli smo neverjeten padec zbranosti, prejeli smo nekatere zadetke, ki jih ne bi smeli. V obrambi je kdo zamudil za sekundo in danskega igralca pustil samega, v polnasprotnem napadu se ni odkril na pravi način... Manjkalo je kemije, moči, ves čas sem se trudil, da igralce dvignem, da jim rečem, da je zdaj to tisti prelomni trenutek. Zdi se mi, da je vsa tekma potekala na takšen način, tudi sojenje. Ne pritožujem se nad njim, a vseskozi je bilo tako, da se ne moreš niti pritoževati nad sojenjem niti biti zadovoljen z njim. Zdaj bomo poskušali iz prvenstva izvleči največ, kar se bo dalo, ne morem reči, da sem razočaran nad našo igro, a daleč od tega, da sem z njo zadovoljen,« je v svojem slogu ugotavljal selektor Veselin Vujović, ki je zaradi kar treh dni premora do naslednje tekme s Španijo v torek v šali navrgel, da ne ve, kaj bodo počeli v Svetem Martinu na Muri, kjer so nastanjeni, saj da tam ni ne volka (vuka), ne čuka.

»Danci so dosegli nekaj lahkih zadetkov in se odlepili. Preveč je bilo tudi naših izgubljenih žog. Upam, da s tem porazom nismo odgnali navijačev, da bodo prišli tudi na tekmi s Španijo in Češko,« si je zaželel Borut Mačkovšek. »Preprosto nas je zmanjkalo, pošle so nam moči, proti ekipi, kot je Danska, si tega ne smeš dovoliti. Zmagala je kakovost, Danci so bili pri zaključnih strelih bolje zbrani. Ni kaj veliko filozofirati. Zdaj smo sicer na neki način v ozadju, a še vseeno, če ne drugega, bomo poskušali do konca drugim premešati štrene,« je omenil Miha Zarabec. »Danci so bili boljši, njihova žoga pa v napadu s podajami hitro kroži in dobiva krila,« je Gašper Marguč našel eden od razlogov za poraz. »Kot na vsaki tekmi proti ekipi, ki jo vodi Veselin Vujović, moraš biti pripravljen na vse, je zelo dober trener,« je vse besedno začinil danski selektor Nikolaj Jacobsen.