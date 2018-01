Igralci bogu za hrbtom, navijače skubejo pri pivu

VARAŽDIN – Hrvaška je resnično idealna dežela za prireditelja velikih rokometnih tekmovanj, tudi tokratnega evropskega prvenstva. Kajti januarski termin v skandinavskih državah ali tudi Nemčiji ne prinaša raznolikih podnebnih užitkov. Tokrat sta bili dve skupini uvodnega dela EP v obmorskih mestih Splitu in Poreču, slovenska skupina v Zagrebu se je igrala pod plaščem mrke, hladne in deževne hrvaške metropole, baročni biser Varaždin pa se v teh dneh, kljub vetru, ki zna pokazati zobe, kopa v sončnem vremenu in spomladanskih temperaturah. Pa ni bilo tako milo pred samim evropskim prvenstvom, podjetje Ingra, ki je zgradilo zagrebško športno dvorano Arena, je namreč zagrozilo, da v njej ne bo tekem EP, torej tudi slovenske skupine C.

20 kun (2,70 evra) je cena piva pan, ki ga strežejo v dvoranah na EP.

Mesto Zagreb namreč že mesece ne plačuje najema športnega objekta, Ingra je zagrozila z zaprtjem, a se rokometno prvenstvo stare celine v Areni le igra. Pa tudi drugače je zagrebška dvorana za tekmovanje logistično nerodno notranjeprostorsko zastavljena; vse, tudi prostori za različne dejavnosti EP, je videti kot improvizacija v zadnjem trenutku, medtem ko je dvorana Arena v Varaždinu bolj lična in tudi prostorsko je vse narejeno brez napake. »Dobrodošli, torej,« je vse, kar je še preostalo reči hrvaškim prirediteljem. Navijači so množično zapolnili dvorane; največ je slovenskih, v Zagrebu in na tekmi proti Danski v Varaždinu je bilo impresivno videti navijaško morje v zeleni, svetlomodri barvi in v barvnih odtenkih slovenske zastave, tudi glasnost je bila uglašena z veličino dogodka. Seveda pa gre pri Slovencih za enodnevne turiste, pred tekmo z različnimi prevoznimi sredstvi pridejo na prizorišče, po njej se množica spet razkropi na poti v domovino.

Dvojni danski užitek

Druga največja navijaška skupina so Makedonci. Ker imajo nekateri na glavi za navijaški rekvizit bojno čelado, je vse videti kot nov pohod Aleksandra Velikega. No, pa še temu se makedonska politika, v prid rešitvi spora z Grčijo in vključitve v evropske procese, celo kani odpovedati.

Vojska navijačev na prizoriščih evropskega prvenstva seveda popije ogromne količine piva. Poleg slovenskih rokometnih privržencev izstopajo predvsem Danci in Nemci, Skandinavcev brez plastičnega kozarčka piva v rokah skoraj ni mogoče videti. V dvoranah točijo pivo pan iz koprivniške pivovarne, ki je pod lastništvom danskega Carlsberga, cena zanj pa je 20 kun (približno 2,70 evra). Posel je posel, nekaj se bo z gostinsko dejavnostjo na evropskem prvenstvu tudi zaslužilo. Pollitrska steklenica pana v povprečnem gostinskem objektu namreč stane 10 kun, torej Slovenci, Danci, Makedonci in drugi v rokometnih dvoranah plačujejo dvojno ceno hmeljeve osvežitve. Pa da ne bomo prirediteljev označili le za oderuhe; osebje na prizoriščih je resnično prijazno in ti rade volje priskoči na pomoč. Nekaj slabe volje je pri gostiteljih povzročil slovenski selektor Veselin Vujović, nekateri so se tudi vprašali, ali so si to resnično zaslužili. Slovenska reprezentanca med varaždinskim delom biva v toplicah Sveti Martin na Muri, mirnost kraja pa je Črnogorec z malce sočnejšo primerjavo, da je to bogu za hrbtom, komentiral v svojem slogu.