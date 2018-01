FOTO: Urok premagan: evropski rokometni prvaki so Španci

ZAGREB – Arena v Zagrebu je gostila odločilni rokometni tekmi na 13. moškem evropskem prvenstvu. V velikem finalu so se pomerili Španci in Švedi. Španci so prvič postali evropski prvaki, z 29 : 23(12 : 14) so premagali Švedsko.

Urok končan

Španski rokometaši so se končno znebili uroka finalnih tekem na evropskih prvenstvih. V dosedanjih štirih finalnih dvobojih na domačih tleh 1996, v Italiji 1998, v Švici 2006 in na Poljskem 2016 so se morali obrisati pod nosom, v svojem petem poskusu pa so vendarle slavili in se prvič v zgodovini povzpeli na rokometni Mont Blanc.

Francoski rokometaši bronasti

Francoska reprezentanca je osvojila bronasto odličje na evropskem prvenstvu na Hrvaškem, potem ko je na današnji tekmi za končno tretje mesto v Zagrebu premagala Dansko z 32 : 29 (17 : 14).