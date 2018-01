FOTO: Tokrat brez sodniške drame, olimpijski prvaki premočni za Slovenijo

VARAŽDIN – Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji prvi tekmi drugega kroga evropskega prvenstva v Varaždinu izgubila proti Danski z 28 : 31 (14 : 16).

Arena Varaždin, gledalcev 5000, sodnika: Pichon in Reveret (oba Francija)

Slovenija: Skok, Lesjak, Blagotinšek 2, Verdinek 1, Marguč 1, Kavtičnik 1, Janc 5 (2), Potočnik 1, Cingesar 3, Zarabec 6 (2), Bezjak, Grebenc 1, Žabič, Mačkovšek 4, Mlakar 2, Suholežnik 1

Danska: N. Landin, Green, M. Landin, Mortensen 6, Lauge Schmidt 4, Zachariassen 1, Svan 11, Lindberg 1 (1), R. Toft Hansen 1, Mollgaard, Mensah Larsen, H. Toft Hansen 2, Hansen 2, Olsen, Damgaard Nielsen 1, Balling Christiansen 2

Sedemmetrovke: Slovenija 4 (4), Danska 2 (1)

Izključitve: Slovenija 10, Danska 6 minut

Rdeči karton: /

Slovenski rokometaši so po turbulentnih dogodkih v skupinskem delu v Zagrebu drevi v Varaždinu odigrali svojo prvo tekmo v drugem delu tekmovanja, obračun z olimpijskimi prvaki Danci pa se ni razpletel po njihovih željah. Po drugem porazu na letošnjem sklepnem turnirju – v prvem delu so izgubili proti Makedoncem, nato igrali neodločeno z Nemci ter premagali Črnogorce in v drugi del prenesli le točko, kar je najslabši izkupiček med vsemi šestimi izbranimi vrstami v skupini II – so si bržkone že priprli vrata za napredovanje v polfinale, čeravno teoretične možnosti za to še vedno obstajajo. Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v torek, 23. januarja, ko se bo pomerila s Španijo, dan kasneje pa še s Češko.

Veselin Vujović, selektor Slovenije, je po tekmi: »Med celotno tekmo je primanjkovalo moči in kemije znotraj moje ekipe. Skušal sem svoje igralce dvigniti, a mi enostavno ni uspelo. Res je tudi, da smo imeli na nasprotni strani igrišča izjemno močne Dance, ki so dosegli veliko lahkih golov v igri ena na ena. Nam je vedno lažje igrati proti telesno močnim igralcem, kot sta Francija ali Hrvaška, manj nam ustrezajo te hitre izbrane vrste, kot je denimo Danska.«

Blizu, a tako daleč

Slovenski rokometaši so se na veliki odmor podali s primanjkljajem dveh golov (14 : 16), uvodoma pa so takoj zaostali za tri (14 : 17). Rokometaši iz Hamletove dežele so bili vseskozi malenkostno pred slovenskimi igralci, ki so bili nepopustljivi in so se gnali do skrajnih meja, a so jih malenkosti in navdih posameznika ločili od skalpa velikih rokometnih tekmecev. Še v 51. minuti – po dveh golih Blaža Janca – so bili zelo blizu Dancem (25 : 26), a so jim ti štiri minute kasneje prvič na dvoboju ušli na štiri gole (25 : 29) in ubranili vse slovenske napade.

V slovenski reprezentanci je bil najučinkovitejši Miha Zarabec s šestimi goli, Blaž Janc jih je prispeval pet.

Lestvica:

DANSKA 3 2 0 1 +5 4

NEMČIJA 3 1 2 0 +3 4

MAKEDONIJA 2 1 1 0 +1 3

ŠPANIJA 2 1 0 1 +14 2

ČEŠKA 3 1 0 2 -19 2

SLOVENIJA 3 0 1 2 -4 1