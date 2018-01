FOTO: Slovenija na krilih Kastelica zmlela Špance

VARAŽDIN – Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnji tekmi drugega kroga drugega dela evropskega prvenstva v Varaždinu premagala Španijo z 31 : 26 (13 : 12) in ima še vedno teoretične možnosti za preboj v polfinale. Slovenija se bo v sredo ob 16. uri pomerila s Češko.

Obramba 6-0 z izpadanjem na tekmečeve zunanje igralce je bila na najvišji možni ravni, tehnično prefinjeni Španci so bili pod njihovim nadzorom, majhne slovenske vrzeli v obrambi pa je z uspešnimi obrambami zapolnil vratar Urh Kastelic, ki je prvič na tem turnirju dobil priložnost in je v ekipi zamenjal Urbana Lesjaka. Slovenci so z granitno obrambo in hitro igro zasenčili Špance in si v 37. minuti priigrali pet golov prednosti (20 : 15). v 46. pa je Blaž Janc povišal vodstvo že na 25 : 17.

Slovenski rokometaši so v končnici tekme zanesljivo zadržali prednost pred Španci in jih prvič premagali na velikih turnirjih. Na minulih 12 tekmah na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih in evropskih prvenstvih so se le pred dvema letoma na sklepnem turnirju stare celine na Poljskem razšli z neodločenim izidom, vse druge dvoboje pa so izgubili, so jih pa seveda izločili na kvalifikacijskem turnirju za nastop na olimpijskih igrah leta 2016.

Ponosni Vujović

»Ponosen sem na svoje fante. Od samega začetka so igrali na zelo visoki ravni. Obrambe Kastelica so nam dale zanesljivost, bil je pravi steber obrambe. V prvem polčasu smo se vseskozi tipali s Španci in pokazali preveč strahu do njih, v drugi polovici tekme pa smo se povsem razleteli na igrišču. Mojim varovancem lahko zamerim le igro v zadnjih desetih minutah tekme, saj so preveč gledali semafor in čakali na konec dvoboja. Pokazali smo karakter zmagovite ekipe, a nič še nismo naredili. Pred nami je zahtevna tekma s Češko, čakamo pa tudi na razplete drugih tekem v naši skupini,« je po tekmi dejal Veselin Vujović, selektor Slovenije.