Bo moral Vujović domov?

Nemški mediji neuradno poročajo, da bo Evropska rokometna zveza (EHF) z evropskega prvenstva na Hrvaškem nagnala litovska sodnika, ki sta na tekmi med Slovenijo in Nemčijo sprejela sporno odločitev in Nemcem dodelila sedemmetrovko, po kateri so izenačili.

Z odločitvijo sta sodnika iz Litve razburila slovensko stran, posebej besen in brez dlake na jeziku je bil selektor Veselin Vujović. Črnogorski strokovnjak je po sporni odločitvi sodnikov sam stopil med vratnici slovenskega gola, kot da bo on branil sporno sedemmetrovko.

»Šport vodijo debili«

»Želel sem narediti šov, pokazati, da gre za farso. Že tako so naredili cirkus iz rokometa, zakaj se ne bi še jaz pridružil? Osmešili so šport, ker ga vodijo debili,« se je Vujović obregnil tudi ob vodstvo EHF.

To vodstvo zdaj očitno vrača udarec. Poleg Vujovića naj bi suspendirali tudi oba litovska sodnika, ki sta sprožila škandal.

Pri Rokometni zvezi Slovenije (RZS) o morebitni kazni ali suspenzu Vujovića ne vedo nič.