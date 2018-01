Blagotinšek bo igral proti Črni gori, sodnika sprejela napačno odločitev

ZAGREB – Slovenski rokometaš Blaž Blagotinšek bo na sredini tekmi evropskega prvenstva v Zagrebu proti Črni gori lahko igral, ker krovna zveza EHF proti njemu ni sprožila dodatnih disciplinskih postopkov po prejetem rdečem kartonu na tekmi z Nemčijo.

Kot je danes sporočila Rokometna zveza Slovenije (RZS), je disciplinska komisija EHF RZS sporočila, da zoper Blaža Blagotinška zaradi rdečega kartona ni sprožen noben postopek, tako da bo lahko zaigral na tekmi proti Črni gori.

Komisija za sojenje RZS: Sodnika sta sprejela napačno odločitev

Komisija za sojenje pri RZS je zavoljo velikega interesa športne javnosti po sporni tekmi med Slovenijo in Nemčijo na ponedeljkovi tekmi evropskega prvenstva na Hrvaškem v izjavi za javnost zapisala, da je litovski sodniški par Gatelis-Mazeika sprejel napačno odločitev. »Po mnenju Komisije za sojenje RZS in na podlagi javno dostopnih videoposnetkov sta sodnika sprejela napačno odločitev, ker je bil met izveden, čas tekme pa se ni iztekel pred izvedbo meta in do stika med igralcema Slovenije in Nemčijo ni prišlo. Odločitev sodnikov je bila napačna v primeru, da se čas tekme ni iztekel, preden je izvajalec met izvedel, žoga pa je zapustila roko izvajalca pred iztekom časa in da stika med igralcema ali igralci ni bilo.« je zapisala komisija. »Odločitev sodnikov je bila pravilna, če je obstajal stik med igralci ob izvajanju meta in se je čas tekme iztekel v trenutku, ko žoga še ni zapustila roke izvajalca. V tem primeru uvodnega meta ni bilo, izvajanje uvodnega meta pa se smatra kot neizvedeno zaradi oviranja obrambnega igralca.«