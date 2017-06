Žvižej še tehta ponudbe, ose si želijo med elito

Klubska rokometna sezona je naposled končana. Oddahnili so si v Celju Pivovarni Laško, saj so osvojili že 21. naslov državnega prvaka in v klubske vitrine prinesli novi, s pokalnim in superpokalnim, trojček lovorik. V 1. B-ligo se morajo seliti Slovenj Gradec 2011, Dol TKI Hrastnik, ptujska Drava in Istrabenz plini Izola, med prvoligaše, liga se krči na dvanajst klubov, pa se vračata Herz Šmartno in nekdanji velikan Slovan iz Ljubljane. Klub iz celjske dvorane Zlatorog se denimo še finančno sanira, zato je po eni strani tudi razumljiva prodaja nosilcev igre Mihe Zarabca, Blaža Janca in Vida Poteka v tuje klube Kiel, Kielce in Meškov. Pri 36-letnem kapetanu Luki Žvižeju, s klubskim vodstvom se ni sešel pri višini plače za podaljšanje pogodbe, pa ne bomo zapisali, da je nosilec igre, saj je še več, klubska legenda in ikona, javnost v knežjem mestu stiska pri srcu ob dejstvu, da mora živi rokometni spomenik zapustiti kolektiv z Opekarniške 15. »Vsako slovo je grenko, kakršno koli že je. Resda, da je bila v petek proti Gorenju moja zadnja tekma v celjskem dresu, a najbolj pomembno je, da smo do konca speljali to, kar smo si zadali na začetku sezone. Na domačem prizorišču smo dvignili vse tri lovorike, državno in pokalno že četrtič zapored,« je Luka Žvižej opisal občutke po tem, ko je celjsko rokometno križarko znova pripeljal v šampionsko luko.

Še zadnji reprezentančni napor



Reprezentančne rokometne sezone še ni konec. Slovenski fantje in dekleta se že pripravljajo za svoje preizkušnje; moštvo selektorja Veselina Vujovića se bo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 14. junija v gosteh pomerilo s Švico, 17. junija v Kopru s Portugalsko, za pot na hrvaško EP pa ne sme biti spodrsljaja. Ženska vrsta selektorja Uroš Bregarja se bo v soboto v Osijeku in 15. v Celju udarila s Hrvaško, boljši gre na SP v Nemčijo.

Gorenje že z ligo prvakov



Slišati je tudi, da trener Branko Tamše še vedno upa na morebiten dogovor uprave in kapetana. »To drži, a pogovore smo zaključili, v to smer ne gledam več, temveč v druge. Iščem druge nove izzive. Za zdaj ni še nič konkretnega na mizi, odločam se o več stvareh, a najbolj se nagibam k temu, da bi bil dejaven še vsaj eno sezono, ker se še čutim sposobnega za dobre igre in lahko pomagam tistim, ki bi me želeli imeti v svojih vrstah. Ni se bati za prihodnost Celja Pivovarne Laško, čeprav odhaja sedem, večina ključnih igralcev. Prihajajo novi obrazi, ki so željni dokazovanja, imeli bodo več priložnosti za igro. Celje je zagotovo inštitucija in ne glede na vse dogodke, ki jih je v teh letih doživel klub, se je vedno držal vrha, na slovenski rokometni sceni pa v zadnjih sezonah tudi samega vrha,« je celjski rokometni grof Luka Žvižej napovedal nove uspehe v mestu ob Savinji. Od Celja se poslavljajo še Ivan Gajić, Povilas Babarskas in Arthur Patrianova, klubski dres pa bodo oblekli novinci Daniel Dujšebajev, Branko Vujović, Igor Anić, Jan Jurečič in Urh Kastelic. Včeraj je državni prvak potrdil še prihod srbskega organizatorja igre Luke Mitrovića, ki je v zadnji sezoni nastopal za podprvaka Gorenje. V velenjskem klubu sta najvidnejši pridobitvi na trenerskem mestu, kjer je nekdanji hrvaški selektor Željko Babić, in na igralskem levem zunanjem Jan Grebenc. Podjetje Gorenje je z Evropsko rokometno zvezo podpisalo sporazum o pokroviteljstvu elitnega klubskega tekmovanja stare celine in tudi naslednjih dveh EP. To tudi povsem logično pomeni, da naj bi ose kot povabljeni klub v naslednji sezoni znova zaigrale v ligi prvakov, in sicer v skupinah C ali D, Celjani pa naj bi bili del elite v skupinah A ali B.



Marko Uršič Kapetan Luka Žvižej in Blaž Janc v naslednji sezoni ne bosta več nosila celjskega dresa. (FOTO: CPL/GREGOR KATIČ) Š