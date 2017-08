Zvezdnik srbske košarke Teodosić brez EP

BEOGRAD – Kapetan srbske košarkarske reprezentance Miloš Teodosić zaradi poškodbe mečne mišice ne bo mogel igrati na evropskem prvenstvu. Odločitev sta sprejela kapetan in selektor Aleksandar Đorđević po posvetu z zdravniškima ekipama reprezentance ter ekipe Los Angeles Clippers, kjer Teodosić igra, poškodba pa se vleče že dalj časa. »Na žalost se zaradi poškodbe Teodosić ne more udeležiti EP, ker se ne more dovolj dobro pripraviti na tekmovanje. Je igralec, ki je leta in leta posvečal čas reprezentanci in tudi sedaj je imel veliko željo, da bi igral. Toda zdravje je na prvem mestu, želja ni dovolj, četudi je to velik udarec za našo ekipo,« je to slabo novico pospremil Đorđević.

Pred Teodosićem sta nastop odpovedala Miroslav Raduljica in Marko Simonović, težave s poškodbo pa ima tudi Nemanja Nedović.

Srbija bo na EP igrala v skupini D z Rusijo, Turčijo, Latvijo, Veliko Britanijo in Belgijo.