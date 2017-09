Zvezdna igra Chiappinijevih punc

LJUBLJANA – Padel je kitajski zid! Seveda ne dobesedno, te mojstrovine ne poruši nihče. So pa slovenske odbojkarice na svetovnem prvenstvu do 23 let v Ljubljani po Argentinkah in Dominikankah upognile še Kitajke, 4:0 (15:11, 15:12, 15:5 in 15:8) je bilo. Izbranke selektorja Alessandra Chiappinija so na najboljši poti v polfinale, danes v skupini A igrajo še s Tajsko, jutri pa z Egiptom. Slovenke, gre pravzaprav za najboljšo vrsto, ki se je letos uigravala v dveh krogih kvalifikacij za SP, so v Stožicah Azijke razbile z odličnim začetnim udarcem, gostje so bile v igri popolnoma nebogljene. Na tem SP pa preizkušajo tudi novo pravilo, tekme se igrajo na štiri dobljene nize, do petnajste točke v njih.

»Punce so odigrale zvezdno tekmo, zelo sem zadovoljen. Naslednja tekmica Tajska pa je zelo posebna ekipa, ima azijski sistem igre, nismo navajeni igrati proti takšnemu. Sicer pa imamo še veliko za delati, a smo na pravi poti. Iskreno povedano, ko sem videl novo pravilo, sem bil zelo negativen, ni mi bilo všeč. Zdaj, ko ga igramo, smo se v njem znašli, začel sem verjeti vanj, zelo mi je všeč. Zame je mnogo lepši, bolj intenziven, bolj spektakularen, tudi za tiste, ki tekme gledajo. Zahteva veliko psihično pozornost, ta pa pelje k dvigu igralskih kakovosti,« so bile besede Italijana Alessandra Chiappinija.

»Daleč od tega, da so Kitajke slabe sprejemalke, a servis nam je tokrat res stekel. Podatek o desetih asih in šestih napakah je odličen. Potrebovale smo nekaj časa, da smo se navadile na nov sistem točkovanja. Servis nam ne dela težav, največja razlika je, da igramo do petnajste točke. Je drugače, ne bi pa se mogla opredeliti. Morda je ta sistem za gledalce malce bolj zanimiv,« je navrgla sprejemalka Anita Sobočan.

Blokerka Tina Grudina pa je o preizkusnih pravilih imela striktno mnenje. »Meni kot drugemu centru seveda ni všeč, tri četrt tekme sem zunaj igrišča (menjava se s prosto igralko, op. p.). Tudi za sprejemalke je težko, saj ne dobijo občutka, za zdaj nobenemu ni všeč. Tudi hitro je konec, pogrešamo stari sistem. Proti Kitajkam smo neverjetno dobro servirale, škoda pa, da potem ni več tiste tekme, ko se mučiš dve uri. Prideš, ena urica igre in greš domov. Upam, da se nov sistem ne bo uvedel, a glede na to, da zmagujemo, nam je okej,« se je zasmejala Grudinova.