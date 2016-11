Zormana ne bo mrcvaril

Rokometni ritem je ubijalski. Po klubskem nonstopu namreč sledita dve tekmi slovenske reprezentance v kvalifikacijah za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2018 na Hrvaškem. Izbranci selektorja Veselina Vujovića se bodo danes v Velenju ob 18. uri najprej udarili s Švico, v nedeljo ob 16. pa še s Portugalci v Lizboni. V skupini je še evropski prvak Nemčija, najboljši dve ekipi pa se uvrstita na euro. Nemci in Slovenci so favoriti za preboj na EP, a teorijo je treba potrditi na igrišču. »Na obeh uvodnih tekmah moramo igrati resno in prikazati kakovostni predstavi. V pripravi na tekmo s Švico smo se bolj kot telesni pripravi posvečali taktičnemu delu. Zmagi na prvih dveh tekmah bi pomenili velik korak k uvrstitvi na evropsko prvenstvo, to je seveda tudi naš končni cilj,« pravi selektor Veselin Vujović.



Po OI v Braziliji je bilo tako rekoč jasno, da bo veteran Uroš Zorman sklenil reprezentančno kariero, pa le ni tako. »Menil sem, da je po Riu de Janeiru napočil čas, da se umaknem iz reprezentance in svoje mesto prepustim mlajšim in zelo kakovostnim soigralcem. Po nekaterih telefonskih pogovorih s selektorjem Vujovićem in tokratnem na štiri oči pa sem se odločil, da ostanem del reprezentance. A moja vloga zanesljivo ne bo več takšna, kot je bila v preteklosti, ko sem nastopil na sleherni tekmi. Nikoli nisem odklonil nastopa v dresu s slovenskim grbom na prsih, tudi zdaj ga nisem. Vujović me je uvrstil na širši seznam kandidatov za tekmi s Švico in Portugalsko, od selektorja pa je odvisno, ali bom na seznamu za posamezni tekmi. Ne skrivam, da mi prija dejstvo, da bi me v reprezentanci še radi videli,« je navrgel Uroš Zorman, ki ima največ nastopov za slovensko moštvo nasploh, zbral jih je 224. »Osebno menim, da Zorman mora ostati del reprezentance, saj preprosto potrebujemo njegovo kakovost in znanje. Ne nameravam pa ga mrcvariti na tekmah z lažjimi tekmeci, kot so denimo Švicarji, na zahtevnih dvobojih, kot bosta z Nemci, pa ga zagotovo potrebujemo. V interesu vseh nas je, da Zorman ostane del igralske zgodbe, hkrati pa ga bomo počasi priključili strokovnemu delu moštva. Njegovo znanje in nasveti so vselej dragoceni, prav tako izjemno koristni. S tem bi mu pomagali na njegovi poti do trenerja in morebiti celo do mesta selektorja slovenske reprezentance,« je svoje o članu evropskega klubskega prvaka Kielc pripomnil Vujović.