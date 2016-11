Znova videti poklapane obraze

Celjski rokometni nonstop se nadaljuje. Meškov, Zagreb, Meškov, takšen je tedenski vozni red v knežjem mestu. Po torkovem porazu v ligi SEHA v zadnji sekundi tekme proti Zagrebu v gosteh bodo fantje iz Celja Pivovarne Laško v 8. krogu lige prvakov jutri ob 18.30 v Zlatorogu že pričakali Meškov iz Bresta. Varovanci trenerja Branka Tamšeta so proti beloruskemu prvaku že igrali prejšnjo soboto v Brestu, zdaj Brestovčani po dolgem potovanju v savinjsko metropolo vračajo obisk.



Celjani so si za neodločen izid na prvi tekmi proti meškovcem pribojevali točko, ob njihovem zadetku za zmago pa je že potekel igralni čas. Zdaj so načrti v boju za šesto mesto v skupini B, ki še prinaša osmino finala lige prvakov, seveda drugačni. Poln plen imajo knežji rokometaši v mislih, saj spodnja polovica lestvice kaže, da ima Meškov 7 točk, Celje 4, Kristianstad 3, Zagreb pa 2. Celjski klub je torej na mestu, ki v LP še prinaša napredovanje, a trmasti vikinški in purgerski tekmeci se ne bodo predali vse do konca prvega dela tekmovanja. »Po prvi tekmi v Belorusiji smo v domačem taboru lahko videli veliko poklapanih obrazov, saj so pričakovali gladko zmago. Zdaj v Celje prihajajo z željo po maščevanju, kar pomeni, da bo tekma še težja, kot je bila uvodna, čeprav je bil že obračun pri njih zelo težak. Tam smo morali biti optimalni vseh šestdeset minut igre. Vsi si želimo, da bi ponovili igro iz Belorusije in z nekaj dodatki v pozitivnem pomenu prišli do želenega rezultata. Ta bi nam pomenil res veliko, saj v tem boju v ligi prvakov za nas vsaka točka šteje dvojno. Pripravili se bomo in storili vse, da nasprotniku vsilimo svoj sistem hitre igre, podobno kot nam je uspevalo v gosteh. Če bo tako, rezultat ne bo izostal. Ob pomoči gledalcev pa lahko dobimo dodatno energijo in moč, pritisk s tribun je lahko tisti detajl, ki lahko prispeva k porazu Belorusov,« je omenil trener Celjanov Branko Tamše.



Dvig v formi



Dvajsetletni srednji in levi zunanji igralec Jaka Malus se v igri CPL vse bolj uveljavlja, je tudi na širšem reprezentančnem seznamu slovenskega selektorja Veselina Vujovića. »V Belorusiji smo tekmeca rezultatsko ujeli in osvojili točko, v Zagrebu smo jo tudi ob pomanjkanju športne sreče izgubili. A dvigamo se v formi in to je v tem trenutku najpomembnejše. Dobro igro moramo še nadgraditi, da tokrat osvojimo dve točki za zmago. Ta bi nam v boju za napredovanje veliko pomenila, zato bomo naredili vse, da pridemo do nje. Še enkrat se moramo dobro pripraviti na Meškov, na vse te izjemne posameznike. V njegovih vrstah so številni izjemni zunanji igralci, ki smo jih pred tednom dni dobro ustavili, zdaj moramo to narediti še bolje,« je odločen Jaka Malus.