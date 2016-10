Zmaji na dnu, železarji na vrhu

Niz porazov hokejistov ljubljanske Olimpije v razširjenem avstrijskem prvenstvu se je podaljšal za dva. Zmaji so konec tedna odigrali dve tekmi v gosteh ter obe izgubili. V petkovem dvoboju 7. kroga lige EBEL je bil Bolzano boljši s 4:1 (0:0, 0:0, 4:1), častni zadetek za zeleno-bele je dosegel Chris Langkow. Naslednji dan je Olimpija v 8. krogu gostovala pri Dornbirnu ter se močneje upirala, a spet ostala praznih rok. Avstrijsko moštvo je zmagalo s 4:2 (2:0, 2:2, 0:0), za Ljubljančane sta zadela Jonathan Harty in Adis Alagić. Olimpija je prikovana na dno lestvice z dvema točkama, pet točk pred njimi je Dornbirn. Dogajanje na startu sezone napoveduje podaljšanje klavrne podobe edinega slovenskega predstavnika v ligi EBEL. Trener Bojan Zajc je s svojimi varovanci tako rekoč nemočen, saj s kakovostno vidno skromnejšim moštvom ne more resno konkurirati tekmecem. Tudi najzvestejši privrženci zmajev so se že sprijaznili, da je to še ena sezona v boju za golo preživetje kluba, ki ne ponuja tako rekoč nič športnih užitkov. Prav zato je v Tivoliju vse manj gledalcev, kar je tudi zadnji alarm za predsednika Marka Popoviča, da se spoprime s kruto realnostjo in konča hiranje nekdanjega ponosa slovenskega športa na obroke. Medtem namreč tekmeci z Jesenic Ljubljančane prehitevajo po desni, čeprav nastopajo v kakovostno slabšem tekmovanju, novoustanovljeni alpski ligi.



Preporod Jesenic



Sij Acroni Jesenice v letošnji sezoni alpske lige namreč še ni oddal niti točke. Po sedmih krogih imajo železarji prav toliko zmag, nazadnje so v soboto v Podmežakli premagali Kitzbühel s 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Zadetke so dosegli Aleksandar Magovac, Eric Pance in Tadej Čimžar. Na tej tekmi so Jeseničani ostali brez Nata DiCassmira, ki si je zlomil palec na levi roki in bo odsoten tri mesece, po udarcu s palico pa je dva šiva nad levim očesom dobil Jure Sotlar. »Vidi se, da igramo v dobrem ritmu z vsemi štirimi napadi. Vse to se vidi na rezultatih,« je dejal vratar Žan Us, ki je prvič v tej sezoni ohranil mrežo nedotaknjeno. Rdeči bodo tudi dve naslednji tekmi v alpski ligi, ki šteje 14 klubov, odigrali doma. V soboto, 15. oktobra, se bodo pomerili s Feldkirchom, dan pozneje pa še z Lustenauom.



Že jutri, v torek, 11. oktobra, ob 19.30 pa bodo gostili tekmo za superpokal proti Olimpiji. Ta dvoboj je bil najprej predviden v Ljubljani, a so ga prestavili na Jesenice. Termin ne bi mogel biti bolj ponesrečen, saj bo jutri zvečer slovenska nogometna reprezentanca igrala tekmo z Anglijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kar bo pritegnilo tudi potencialne obiskovalce obračuna največjih hokejskih klubov. Pri Hokejski zvezi Slovenije si s superpokalom prizadevajo zagotoviti vsaj en večni derbi več v sezoni, a so ga z zgrešenim urnikom že vnaprej razvrednotili.