Zmagovalec z rekordom Ljubljanskega maratona bo bogatejši za 28.000 evrov

V soboto in nedeljo, 29. in 30. oktobra, bo po ljubljanskih ulicah teklo prek 28.000 ljudi.

LJUBLJANA – Enaindvajseta izvedba Volkswagen Ljubljanskega maratona, ki bo v nedeljo, 30. oktobra, podira nove rekorde o udeležbi in dodaja nove razsežnosti največje tekaške prireditve v Sloveniji. Organizatorji si močno prizadevajo za množičnost vseh generacij na tekih vseh razdalj, ki so v programu, posebno pa za odlične rezultatske dosežke v elitnem teku – maratonu. Gabrijel Ambrožič je odgovoren, da v naše glavno mesto pripelje vrhunske maratonce, ki bi letos lahko podrli rekord proge 2.08:19. »V začetku julija smo že imeli zelo dobro ekipo, žal pa so nato najboljši trije udeležbo odpovedali. Kenijec Abel Kirui je raje nastopil v Chicagu, saj je bilo v igri več denarja, mi pa ne želimo pretiravati s financami. Tam je s časom 2.11:23 tudi zmagal. Septembra pa sta se dva vrhunska tekača poškodovala, eden od njiju je Etiopijec Berhanu Shiferaw, ki je v Ljubljani zmagal v zimskih razmerah pred štirimi leti. Seveda je to pomemben osip, še vedno pa je naš cilj nov rekord. Imamo prijavljene tekače z rekordnimi časi okrog 2.05:00, 2.06:00 in 2.07:00. Na startu bo 11 vrhunskih maratoncev in še dva, ki bosta narekovala ritem, da bi bil končni rezultat okoli 2.08:00. Ob tem imamo močno zasedbo tudi v ženski konkurenci,« je pojasnil Ambrožič.

Rekordna udeležba Skupno število prijavljenih za vse tekaške prireditve v sklopu Volkswagen 21. Ljubljanskega maratona dva tedna pred startom je bilo 28.487. Za nedeljski tek na 10 km, polmaraton in maraton se je prijavilo kar 18.868 tekačev in tekačic. Za maratonsko razdaljo je število prijav naraslo za 22,5 odstotka. Pri sobotnih osnovnošolskih tekih, na katerih bo teklo 2770 mladih, beležijo 38-odstotno rast. Skupno se je udeležba v primerjavi z lanskim letom dvignila za 14,4 odstotka.

Spet bomo pogrešali zelo dobre bele maratonce, saj zadnja leta povsem prevladujejo afriški tekači. »Problem Evrope je, da nima več dobrih dolgoprogašev in maratoncev. Veliko evropskih zvez je podelilo državljanstvo afriškim tekačem, domači atleti pa s tem izgubljajo motiv. Evropskim zvezam smo predlagali, da bi na našem maratonu evropski tekači lahko dosegali norme za svetovno prvenstvo v Londonu prihodnje leto. Žal odziva ni bilo, saj je premalo evropskih maratoncev. Bo pa v Ljubljani tekel Ukrajinec Sergej Lebed, devetkratni evropski prvak v krosu, ki se je usmeril na maratone,« je še razkril Ambrožič. Lebedov osebni rekord je sicer 2.08:32, postavil ga je novembra 2014 v Seulu.

