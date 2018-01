Zmaga kljub temu, da Liza ni ubogala

LJUBLJANA – Izšlo se je! Rokometašice Krima Mercatorja so v uvodnem krogu drugega skupinskega dela lige prvakinj na Kodeljevem premagale Midtjylland s 24:23 (11:11; Elizabeth Omoregie in Tjaša Stanko po 6 zadetkov; Veronica Kristiansen 8). Stanje na lestvici je zdaj takšno: Bukarešta 8 točk, Györ in Rostov po 6, Nykøbing in Krim po 4 ter Midtjylland 2; v četrtfinale napredujejo štiri najbolje uvrščene ekipe. V tekmi s številnimi tehničnimi napakami so najprej občutneje povedle slovenske prvakinje, nato danska vrsta, na koncu pa je v drami z malce sreče v zadnjem napadu gostij zmaga ostala pod Golovcem. »Veseli me, da smo se v drugem polčasu po zaostanku za štiri zadetke vrnili v igro, se znova organizirali v obrambi, tudi Amra Pandžić nam je pomagala v vratih, čeprav je bila Miša Marinček v prvem polčasu na zelo visoki ravni. Tokrat je odločila obramba, v napadu je še vedno preveč napak. Tudi na tej najvišji ravni se še vedno vidi, da sta Liza in Tjaša naši najmlajši igralki, manjka jima še izkušenj. Zato tudi takšne nepotrebne napake. Nadzorovali smo končnico gol za gol in nas koncu tudi zdržali. Ne, Liza na koncu tekme od mene ni dobila navodil, naj v napadu igra bolj neposredno na vrata, temveč da naj čuvajo žogo, se križajo, podajajo in nato zaključijo napad iz ugodnih položajev, ne pa iz posamičnih akcij,« je obrazložil Krimov trener Uroš Bregar. »Da, niso bili takšni trenerjevi napotki, a odpirale so se mi luknje v obrambi, morebiti bi morala še malce več časa počakati,« je Bregarju pritrdila Elizabeth Omoregie. Amra Pandžić pa je dodala: »Proti dobrim tekmecem je težko na tako vrhunski ravni igrati vseh šestdeset minut. Všeč mi je, da se z Mišo dopolnjujeva, ko njej ne gre, lahko vskočim sama in obratno. Bila je super tekma, izid pa je sploh super.«