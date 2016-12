Zlomljene pod pritiskom

Psihologija je v športu izjemnega pomena. In prav na tem področju so na evropskem prvenstvu na Švedskem padle slovenske rokometašice. V zadnji tekmi skupine A v Stockholmu so za napredovanje v drugi del tekmovanja proti Špankam potrebovale vsaj točko, a namesto tega so doživele pravi polom. Španija je namreč zmagala s 30:18 (14:5) in si poleg Srbijje in Švedske zagotovila igranje v drugem delu EP. Res je najboljša razlaga to, da so Slovenke v obračunu s Pirenejkami povsem padle na psihološkem področju. Prvi polčas so odigrale popolnoma v krču, nesamozavestno in prestrašeno, le na začetku drugega polčasa so delovale bolj odločno, a za popoln zasuk ni bilo moči in igralskega udejanjanja. Najboljša slovenska strelka je bila s petimi zadetki Tamara Mavsar, pri Špankah Nerea Pena s šestimi. Torej varovanke selektorja Uroša Bregarja so na EP odigrale (in izgubile) slabi tekmi s Srbijo in Španijo, preblisk je bila zmaga nad gostiteljicami.



»Škoda je, da so igralke tekmo tako slabo odprle. Delale so napake v obrambi in si prisluževale izključitve. V drugem polčasu so začele Španke loviti, prišle na šest golov zaostanka in imele napad za pet, a tekme jim ni uspelo prelomiti. V zaključku dvoboja sem dal priložnost za igro tudi najmlajšim rokometašicam,« je pojasnil slovenski selektor Uroš Bregar. »Številne naše igralke resda nastopajo v ligi prvakinj in branijo barve vrhunskih evropskih ekip, v reprezentanci pa vladajo druge zakonitosti. Po tej plati smo v primerjavi z drugimi izbranimi vrstami zelo neizkušeni, tri tekme v petih dneh je bil prevelik zalogaj za moje varovanke. V vso zgodbo so bila vpletena še čustva. Po porazu s Srbijo smo bili močno razočarani, po zmagi nad Švedsko veseli, na tretji proti Španiji pa pod prevelikim pritiskom,« je načel psihološko stran.



»Po večletni odsotnosti smo na Švedskem odigrali tri težke tekme, zdaj bomo morali celotno zgodbo nadaljevati. Zadeve ne bomo prehitevali, gremo korak za korakom. Na nekaterih igralnih položajih imamo rahel primanjkljaj, ki ga moramo pred tekmeci skrivati z razpoložljivim kadrom. Želim si, da bi v prihodnosti še naprej delali dobro in bi se igralke z veseljem vračale v reprezentanco. Na pripravah za Švedsko smo delovali kot ekipa, v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pa nas čaka privlačna, močna in zahtevna tekmica,« je dodal Bregar; dve kvalifikacijski tekmi za SP decembra 2017 v Nemčiji bosta na sporedu junija.