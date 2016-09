Zlatorogov rumeni zid Zagrebu kot Kitajski zid

CELJE – Rokometni knezi so ugnali purgerje. Celje Pivovarna Laško je namreč v prvem krogu skupine B lige prvakov v Zlatorogu Zagreb premagala s 30:28 (14:13) in tako novo sezono prestižnega klubskega tekmovanja stare celine začela na pravi način. Večni rival iz hrvaške metropole je bil v živahni tekmi na celjskih tleh trd tekmec, vodil je že s tremi zadetki razlike, nekajkrat z dvema, a bojeviti Celjani se niso predajali, gostom nenehno dihali za ovratnik ter tudi sami rezultatsko imeli dober nos. Igralcem iz knežjega mesta je popoln zasuk na tekmi uspel proti koncu drugega polčasa, ko so ustavili Zagreb, ko je ta zaradi domačih izključitev imel kar dva igralca več v polju. V tistem času niso prejeli zadetka, sami pa enkrat zatresli purgersko mrežo. Vodstvo s tremi zadetki je že napovedovalo domači zmagoviti konec v celjskem rokometnem hramu, na koncu pa so slovenski prvaki z igro, ki je bila nekaj režnjev boljša od njihove forme na uvodu sezone, pobrali ves plen in Zagrebu že polovično vrnili za lanska poraza v LP. Najboljši strelec pri gostiteljih je bil kapetan Luka Žvižej s sedmimi zadetki, šest jih je dosegel iz najstrožjih kazni, Blaž Janc jih je dodal pet, pri gostih je bil z desetimi goli odličen Stipe Mandalinić, slovenski reprezentant David Miklavčič jih je prispeval pet, tako kot Zlatko Horvat. Tudi druga igralca slovenske izbrane vrste iz Zagreba, vratar Matevž Skok, zbral je osem obramb, in Darko Cingesar, ta ni zatresel mreže, se tako kot trener hrvaškega prvaka in slovenski selektor Veselin Vujović nista mogla veseliti zmage nad sosedskim rivalom.

