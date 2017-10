Zlati kanuist z neverjetno vožnjo presenetil še sebe

PAU – Ko se z vlakom pripeljete na železniško postajo v Hrastniku, je mogoče na drugem bregu Save videti stavbo, v katerih ima prostore lokalni klub za kajak in kanu, natančneje Brodarsko društvo Steklarna Hrastnik. Pod savskim mostom v Podkraju pa so tudi postavljena vratca za slalom. Toliko v čast Petru Kauzerju, na svetovnem prvenstvu v Pauju bronasto okronanega tretjega najboljšega kajakaša v slalomu na divjih vodah. Tudi blizu tacenskega mostu na obrobju Ljubljane je slalomska proga, tam pa je gor rasel novi svetovni prvak.

Benjamin Savšek je namreč na SP v Franciji priveslal do naslova svetovnega prvaka v kanuju, z zlatim odličjem pa je na najlepši možni način zaokrožil svoj komplet posamičnih medalj z divjevodaških mundialov, ima namreč še dva srebra in bron. Beni je tokrat na položaj srebrne in bronaste kolajne potisnil Slovaka Alexandra Slafkovskega in Michala Martikana, drugi slovenski finalist Anže Berčič je bil ob izpuščenih vratcih enajsti. Vrstni red na vrhu je bil torej Slovenija, Slovaška, Slovaška. Torej prava zmeda za nevedne tuje novinarske agencije, te Slovenijo še vedno zamenjujejo s Slovaško. V svet so namreč poslale slike Slovaka Martikana, pod njo pa zapisale, da gre za Petra Kauzerja. Tridesetletni Savšek je pod Pireneji deklasiral tekmece, hitrejši je bil za poldrugo sekundo, če se ne bi dotaknil vratc, pa bi jih prehitel za tri in pol. »Res mi je letelo. Saj sem dejal pred prvenstvom, namreč da drugo mesto tokrat ne pride v poštev. Občutki so res vrhunski. Kljub dotiku sem vedel, da sem dovolj hiter za kolajno, a sem, ko sem s to neverjetno vožnjo postal svetovni prvak, presenetil tudi samega sebe. Startal sem na prvo mesto in res mi je uspelo, neverjetno sem vesel, presenečen in še kar ne morem verjeti, da sem bil dvakrat svetovni podprvak, zdaj pa sem prvak,« je bil Benjamin Savšek od navdušenja ves iz sebe. Po podelitvi odličij so ga kolegi iz reprezentance s Petrom Kauzerjem na čelu vrgli v vodo. Tako se niso izneverili tradiciji, v vodi reke Gave de Pau je končal tudi Savškov trener Jože Vidmar. »Samo da je kolajna okrog vratu, bom že zdržal, da sem zdaj moker,« je v mrzlem vremenu še navrgel novi svetovni prvak Beni Savšek.

Dan pred tem je do odličja, bronastega, prišel tudi Peter Kauzer. A hrastniška raketa je imel smolo, Kauzerju je v polfinalu uspel daleč najhitrejši čas, tudi v finalu je časovno potrdil premoč, po pregledu sodniških posnetkov pa je za domnevni dotik vratc dobil pribitek dveh sekund in pristal na tretjem mestu. Dvojno zmago so sicer dosegli Čehi, zlato je šlo Ondřeju Tunki, srebrno odličje so obesili za vrat Vitu Přindišu. Peter Kauzer je bil tudi lani na evropskem prvenstvu v Liptovskem Mikulašu že prvak, bil pripravljen na razglasitev, nato pa so sodniki naknadno dosodili dotik. Tega je domnevno pokazal videoposnetek, Hrastničan pa je zato osvojil končno četrto mesto. Tudi tokrat na SP v Pauju ni skrival razočaranja, pa čeprav je osvojil bron. »Ne vem, malce mi je žal. Ko prideš v cilj, se veseliš naslova, potem pa dobiš naknaden dotik. Če v tako izenačeni konkurenci storiš dotik, to preprosto ni dovolj,« je povedal vidno razočarani Kauzer. »Kolajna je kolajna, pri 34 letih je to spet kolajna na SP, to ni mačji kašelj, ni preprosto, tako da sem vesel medalje, je pa seveda malce grenkega priokusa. A če je bil dotik, je pač bil, sem tretji namesto prvi, ampak življenje gre naprej, lahko bi bil četrti. Sezono sem slabo začel, pa jo zdaj dobro zaključil, tri tekme, dve tretji mesti in ena zmaga, za mojo starost je to kar v redu,« je še navrgel že dvakratni svetovni prvak.

8 odličij (2, 2, 4) je Slovenija osvojila na SP v slalomu in spustu.

Drugi slovenski finalist Martin Srabotnik je bil deveti, debitant na SP je imel v dneh tekmovanja vročino, jemal antibiotike, a si je priboril prvi članski finale v karieri. Kajakašici Eva Terčelj in Urša Kragelj pa sta ostali brez finala, Terčeljeva je osvojila 16., Kragljeva 19. mesto. Odličja, in to komplet, so osvojili slovenski tekmovalci v neolimpijski disciplini spustu. Anže Urankar je osvojil naslov svetovnega prvaka, drugi je bil njegov reprezentančni kolega Nejc Žnidarčič. Zmagovalne stopničke je dopolnil Francoz Gaëtan Guyonnet.

»Vesel sem, da mi je po toliko letih naposled uspelo premagati Žnidarčiča, ki je bil vrsto let prvak te kategorije. Težava je bila, da je voda nihala in si moral imeti tudi malce sreče, tokrat sem je imel dovolj za zmago,« je bil vesel Urankar. Kanuistu Blažu Cofu pa se je uspelo spustiti do bronaste kolajne; zmagal je Čeh Ondřej Rolenc pred Slovakom Matejem Benušem.