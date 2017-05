Žlahtniki oslabljeni, a nikakor niso slabi

JUBLJANA – Videti je bilo kot kakšna obletnica mature, kjer so se fantje zbrali, da bi pojedli še zadnje kose bronaste torte. Tretji s svetovnega rokometnega prvenstva so se namreč v ponedeljek v prisrčnem vzdušju zbrali na minipripravah, da bi drevi ob 20. uri v Stožicah in v soboto v Halleju z Nemčijo odigrali kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na EP leta 2018 na Hrvaškem. Pustimo zdaj golo filozofsko razmišljanje pred omenjenima dvobojema, seveda se vsaka tekma od nogometa do lacrossa igra za to, da se potrudiš po najboljših močeh in poskušaš zmagati. Slovenija in Nemčija se bosta pred Portugalsko in Švico, tekmecema v skupini, uvrstili na prvenstvo stare celine, no, edinole ne, če se jima bo kot Gorenju zgodila Ribnica. Ker pa se na bronastih lovorikah ne spi, je treba še naprej gojiti žlahtni rodovnik. Proti Nemčiji sicer brez poškodovanih kapetana Vida Kavtičnika in Darka Cingesarja, težave s sprednjo stegensko mišico ima Matej Gaber, in po besedah slovenskega selektorja Veselina Vujovića je zelo težko verjeti, da bo nared za, lepo po vrsti tekem, obračun na robu prestolnice.

