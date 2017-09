Zjutraj ni mogla stopiti na nogo

BUDIMPEŠTA – Četrtkov podvig judoistke Tine Trstenjak ima še večjo vrednost zaradi bolečin, ki so jo ovirale na poti do naslova svetovne podprvakinje v kategoriji do 63 kilogramov. Kakor se je izkazalo po prespani noči, oteklina na nogi, ki si jo je najboljša slovenska športnica še pozno v večer hladila z ledom, še zdaleč ni bila tako nedolžna, kot se je morda zdelo.



»Zaradi bolečin ponoči skorajda nisem zatisnila očesa. Stanje se je iz ure v uro slabšalo, zjutraj pa nisem mogla več stopiti na nogo. Z velikimi mukami sem nekako le prišla do hotelske recepcije,« je med včerajšnjo vožnjo proti domu zgoraj podpisanemu zaupala 27-letna Celjanka, ki je bila še v četrtek zvečer trdno odločena, da bo kljub ranam, ki jih je dobila v napornih bitkah na blazinah dvorane Laszla Pappa (bolečinam v nogi sta se zaradi nevarnih vzvodov Kitajke Junxie Jang pridružili še oteklina na desni roki in zavoljo udarca precejšnja buška na čelu), včeraj pomagala klubskim kolegom Anki Pogačnik (do 70 kg), Klari Apotekar (do 78 kg) in Mihi Žganku (do 90 kg) v pripravah za njihove nastope na tem SP.



12.000 dolarjev ali 10.700 evrov je Tina prinesla domov kot zasluženo nagrado.

»Če sem zdržala svoje borbe, bom tudi ogrevalne dvoboje,« je Tina, ki si je s srebrno kolajno prislužila tudi ček za 12.000 dolarjev oziroma 10.700 evrov, v mešani coni le odmahnila z roko. Toda bolečine so, čeprav ima visok bolečinski prag, slednjič opravile svoje. »Zjutraj sem se glede tega posvetovala s trenerjem Marjanom Fabjanom, ki se je po pomoč obrnil na zdravnika izraelske reprezentance. Ko je ta pregledal mojo nogo, je takoj dejal, da gre za infekcijo, zaradi katere so mi sicer že doma predpisali antibiotik. Rekel je še, da moram nemudoma v bolnišnico, zato sem tudi prisedla k staršem v avtomobil in se odpeljala proti domu. Oteklina se je medtem še povečala, poleg tega me zdaj boli že, ko sedim ali ležim,« je po telefonu poročala Trstenjakova, ki ji je Fabjan še pred poslabšanjem stanja namenil teden dni prosto. Naša junakinja, ki se je zaradi otečene noge k zdravnikom odpravila že pred odhodom v Budimpešto, vendar takrat še niso odkrili izvora težav (lahko bi jih povzročil tudi komarjev pik), se nadeja, da se bo v tem času pozdravila in nabrala moči za nove podvige.