Žemljo mučijo migrene,  adut je Kavčičeva forma

MARIBOR – Hrvati si še niso opomogli od šokantnega poraza proti Argentini v zadnjem finalu teniškega pokala Davis, že je tu nova sezona. Slovenija je lani izpadla iz prve evroafriške skupine, nastope v drugi pa začenja ta konec tedna, ko se bo na igrišču s trdo podlago na mariborskem Taboru pomerila z Monakom. Kakšnega filozofiranja o ciljih v ekipnem teniškem tekmovanju v letošnji sezoni pa ni, slovenski igralci si želijo že letos znova prebiti v najboljšo evroafriško skupino. Zato bo imel kapetan Blaž Trupej za dvoboj v Mariboru na razpolago najboljša slovenska moža Grego Žemljo in Blaža Kavčiča. V ekipi sta tudi Sven Lah in Tilen Žitnik, a ve se, kdo bo igralsko nosil glavno breme. A Grega Žemlja ima pred obračunom z Monakom zdravstvene težave. »Ima migrene, stanje se mu iz dneva v dan spreminja. En dan je v redu, drugi ni, takrat ni sposoben igrati. Trenutno je stanje dokaj zadovoljivo, upam, da bo v teh treh dneh vse v takšnih mejah bolečine, da bo lahko igral in funkcioniral,« upa kapetan Blaž Trupej. V slovenski zasedbi tokrat ni Blaža Role, in Trupej je pojasnil položaj. »Z Rolo je bil konec lanskega leta, ker je bil dlje poškodovan, dosežen dogovor, da se te akcije v pokalu Davis ne udeleži, če bosta igrala Kavčič in Žemlja. Če pa eden od njiju ne bi igral, bi bil pač tudi on tukaj v Mariboru,« so bile Trupejeve besede. O favorizirani domači vlogi proti monaški kneževini je navrgel: »To je dejstvo, moramo pa to dokazati na igrišču. Kakovost imamo, na papirju smo favoriti, zdaj je to treba še materializirati.« Še posebno Blaž Kavčič pa je na uvodu sezone pokazal dobre igre. »Kavčič ima na začetku letošnjega leta zelo dobre rezultate, je v dobri formi, upam, da bo tako igro in formo nadaljeval tudi v Mariboru,« računa na kakovosten tenis 171. z jakostne lestvice.

