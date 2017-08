Zelo je presenetila celo samo sebe

MÜNCHEN – Slovensko športno plezanje je spet blestelo v umetni steni. Janja Garnbret je namreč zmagala na sklepni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v bavarski prestolnici, v skupnem seštevku je sezono končala na drugem mestu. V Münchnu je hkrati potekalo tudi evropsko prvenstvo, na katerem je 18-letna Garnbretova osvojila zlato odličje v kombinaciji in srebrno v balvanih.

20 odličij so slovenski plezalci vsega skupaj zbrali na EP

Plezalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je v münchenskem olimpijskem parku na najlepši možni način, z zmago, sklenila letošnjo balvansko sezono v svetovnem pokalu, na šestih tekmah, ki se jih je udeležila, je vpisala tri zmage, enkrat pa je bila druga. V tekmovanju za odličja prvenstva stare celine je osvojila srebro, boljša je bila le Srbkinja Staša Gejo, ki je po izenačenem finalu slavila po dvoboju v superfinalu. Če jo je od naslova evropske prvakinje v balvanih ločil malce slabše izpeljani skok v superfinalnem balvanu, pa je Garnbretova naslov evropske prvakinje osvojila v kombinaciji, ko je bila najboljša v seštevku treh disciplin težavnosti, balvanov in hitrosti, v katerih so se športne plezalke in športni plezalci merili na letošnjih dveh EP julija v italijanskem Campitellu in v Münchnu. Zmaga v kombinaciji je pomembna tudi z vidika olimpijskih iger, saj gre za olimpijsko disciplino, ki bo na sporedu poletnih OI leta 2020 v Tokiu.



»Po superfinalu za evropsko prvenstvo sem se v hotelu odpočila, sprostila in se pripravila na finale svetovnega pokala, kjer sem uživala že ob ogledu balvanov. Za zadnjega sem vedela, da ga moram splezati, če hočem zmagati. Bila sem pod pritiskom, živčna, malce sem se tresla, a naposled sem ga splezala in se v hipu zavedla, da sem zmagala. Tudi občinstvo je bilo neverjetno, glasno, res sem navdušena nad Münchnom,« je Janja Garnbret opisala zadeve.

»Kdo bi verjel, da bi lahko v Münchnu osvojila štiri medalje. Zelo sem presenetila tudi samo sebe. Moj cilj za to balvansko sezono so bile stopničke v svetovnem pokalu, nisem si mislila, da bom druga v skupnem seštevku. Seveda pa ostaja cilj še zmaga v skupnem seštevku, kar bom poskusila doseči naslednje leto ali katero pozneje,« se je naprej ozrla Korošica. Anže Peharc je na EP osvojil bron v balvanih, v razvrstitvi tekme svetovnega pokala pa je bil osmi. Mina Markovič je žlahtno slovensko bero na EP sicer začela v Campitellu s srebrom v težavnosti, v Münchnu pa je nastope končala že v kvalifikacijah. Slovenski športni plezalci so tako na letošnjih dveh evropskih prvenstvih osvojili štiri odličja, kar je največ v zadnjih devetih letih, edino leta 2008 na EP v Parizu so bili s petimi medaljami uspešnejši.