Želijo si jo že tudi v ZDA

LJUBLJANA – Ema Kozin se je minulo soboto v Gersthofnu pri Augsburgu kar dvakrat vpisala v zgodovino. Z zmago nad Gruzinko Elene Sikmašvili si je kot prva slovenska boksarka izbojevala šampionski pas, z njim pa je – kot so zapisali pri združenju WBU (World Boxing Union) – postala tudi najmlajša svetovna prvakinja doslej. »Da sem postala najmlajša boksarka z naslovom prvakinje, sem izvedela šele po vrnitvi iz Nemčije, novica pa me je res prijetno presenetila,« je priznala 18-letna šampionka iz Šmartnega ob Savi in podoživela obračun v srednji kategoriji s 16 let starejšo Gruzinko (9 zmag, 4 s k. o., 5 porazov).

»S trenerjem Rudijem Pavlinom sva se dogovorila, da poskušam do šeste runde nokavtirati tekmico, zato sem začela zelo napadalno. A sva sčasoma spoznala, da je Elene zelo trdoživa, zato sem po Rudijevih napotkih začela boksati bolj obrambno, točke pa do konca zbirala s posameznimi udarci,« je opisala Kozinova, ki je že pred sodniško razglasitvijo vedela, da ji nova zmaga, že 11. zaporedna v profesionalnem ringu, ne more uiti. In res; za vse tri točkovalce je bila prepričljivo boljša. Medtem ko ji je Mustafa Erenay prisodil osem točk prednosti (99:91), je imela pri preostalih dveh, Juliane Porada in Michaelu Lauronu, tri točke naskoka (96:93).

Emi, ki so jo med dvajsetimi prijatelji in pokrovitelji od blizu spodbujali tudi starši, Andreja in Janko Kozin, so se s šampionskim pasom uresničile sanje, nanjo pa je nadvse ponosen tudi Pavlin. »Čeprav organizacija WBU ni največja, smo prve lovorike seveda izjemno veseli. Toda z Emo sva imela že dan po borbi sestanek, na katerem sem ji rekel, naj zdaj pozabi na ta uspeh, saj je pred njo še pomembnejši dvoboj. Potem ko sem ji dal v nedeljo prosto, je bila že v ponedeljek spet na treningu,« je zaupal nekdanji prvi mož Boksarske zveze Slovenije, zdaj predsednik združenja CFC (Cage Fight Championship), ki 14. oktobra v dvorani Tivoli prireja velik borilni spektakel.

Na njem bo nastopila tudi Kozinova, ki se bo s Kenijko Florence Muthoni (11 zmag, 5 s k. o., 2 neodločena izida, 5 porazov) pomerila za šampionski pas po različici WBF in naslov medcelinske prvakinje ugledne organizacije WBC. »Čeprav ima Florence več izkušenj kot jaz, ne bi smela imeti prevelikih težav z njo,« je preračunala boksarka, ki bo čez dober teden začela študirati finančno matematiko na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Čeprav ne podcenjuje Muthonijeve, je Pavlin prepričan, da si bo njegova izbranka pred svojimi navijači priboksala še dva pasova. »Z njima bi za 500 odstotkov presegli naša pričakovanja v letošnjem letu,« je poudaril Pavlin in v imenu Emine ekipe Valores, kakor so jo poimenovali po vrednotah, pozval ljubitelje boksa in (borilnega) športa na splošno, da jo pridejo v Tivoli podpret v čim večjem številu.