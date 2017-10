Želi, da bi Slovenija igrala kot Loka

LJUBLJANA – Svetovno bronasti ne bodo zarjaveli. Januarja bo na Hrvaškem evropsko prvenstvo v rokometu, Slovenija pa je v skupini C skupaj z Nemčijo, Makedonijo in Črno goro. Za EP se je treba preveriti in uigrati, fantje selektorja Veselina Vujovića bodo 26. (v Stožicah) in 28. oktobra v Zagrebu odigrali dve prijateljski tekmi s Hrvaško. Torej, tekmec je isti, kot je bil v tistem norem dvoboju za bronasto odličje na svetovnem prvenstvu. Za spektakel v največji športni dvorani v Sloveniji je prodanih že 3500 vstopnic, pred dvobojem reprezentanc bo še tekma slovenskih legend.

Zelo sem zadovoljen s trenerskim delom v Kopru in s tem, kar vidim v slovenski ligi.

Veselin Vujović je razkril seznam igralcev, na katerem denimo ni vratarja Matevža Skoka, Deana Bombača in Vida Poteka. So pa povratnik po poškodbi in reprezentančni kapetan Vid Kavtičnik, kapetan Gorenja Niko Medved, Jaka Malus ter Koprčana, te vadi prav selektor, Aleks Vlah in Dani Zugan. »Vpoklical sem tiste, ki so po mojem mnenju v najboljši formi,« pravi selektor, ozrl pa se je že tudi proti EP na hrvaških tleh. »Na evropskem prvenstvu rezultat bo ali ga ne bo. Pomembno je, da vsi dajo maksimum, da vsi delujemo v isti smeri. Če bo na koncu medalja, pač bo, če pa bo 6. mesto, bo pač to. Zelo sem zadovoljen s trenerskim delom v Kopru in s tem, kar vidim v slovenski ligi. Denimo Urbanscape Loka goji zelo hitro igro, njihovemu trenerju sem dejal, da bi rad, da reprezentanca igra tako kot Loka.« Za konec je Vuja, tako kot vedno, poskrbel še za besedno cvetko. »Zdaj me vsi sprašujejo, ali je Kokšarov (nekdanji igralec Celja, op. p.), pardon, Kokoškov, bolj priljubljen od mene. Zame je pomembno le to, da bo na evropsko prvenstvo v Zagreb prišlo čim več ljudi, slovenskih navijačev,« je sklenil Vujović, ki bo imel pred EP še dva testa s Srbijo, in sicer 9. januarja in dan pozneje.

Tekmo legend v Stožicah pa je napovedal nekdanji reprezentant Jure Natek. »To je lepa gesta Rokometne zveze Slovenije. Ne gre toliko za počastitev, kot za to, da se bomo spet videli. Sam žal ne bom mogel igrati, saj sem imel zapleteno operacijo ramena,« je navrgel Natek. Igranje na tekmi legend so denimo že potrdili Beno Lapajne, Tomaž Tomšič, Luka Žvižej, Roman Pungartnik, Zoran Lubej, Andrej Kastelic, Zoran Jovičić, Dušan Podpečan, Matjaž Brumen. Vse legende se bodo družile že na kosilu pred tekmo. Pozdrav legendam bo tudi človekoljubnega značaja, izkupiček od prodanih vstopnic bo RZS namenila zdravljenju nekdanjega reprezentanta Nenada Stojakovića.