Železničarska Olimpija gre naprej

LJUBLJANA – Po neslavnem propadu HDD Olimpije letos spomladi je končno tudi uradno potrditev obstoja in delovanja dobila profesionalna članska zasedba Hokejskega kluba Olimpija, ki ga kot predsednik vodi nekdanji hokejski as Tomaž Vnuk. V mestni hiši so oznanili sodelovanje z glavnim sponzorjem, Slovenskimi železnicami (SŽ), za vsaj eno leto. »Slovenske železnice bodo prvo sezono prispevale 150.000 evrov v denarju, pokrile pa bodo tudi vse prevoze na gostovanja in varovanje domačih tekem,« je med drugim povedal Miha Butara iz SŽ, ki bodo na začetku prihodnjega leta iz svojih vrst imenovale tudi predsednika kluba, zdajšnji vrhovni šef Vnuk, ki skrbi za članski pogon, pa bo športni direktor. Generalni direktor SŽ Dušan Mes bo do takrat podpresednik kluba, Butara pa je postal član upravnega odbora, v katerem je že od prej Simona Remih. Sekretar kluba je postal Dušan Lepša, ki bo pretežno skrbel za mlajše selekcije.

Velik optimizem glede nove hokejske Olimpije je izrazil tudi župan Ljubljane Zoran Janković: »Mestna občina hokejski Olimpiji daje na razpolago ledeno ploskev v Tivoliju, delno tudi brezplačno. Plačujemo tudi trenerje za mlajše selekcije, SŽ Olimpija pa od MOL dobi še 220.000 evrov v denarju. Bo pa v klub letos prišel še en sponzor s 100.000 evri, saj sem za to prosil enega izmed direktorjev.«

Cena sezonske vstopnice za domače tekme Olimpije znaša 130 evrov, za posamezno tekmo pa 7,50 evra.



Moštvo, ki ga sestavljajo izključno domači igralci, je avgusta opravilo priprave in odigralo le dve pripravljalni tekmi. Že ta konec tedna zmaje čaka nastop na turnirju za pokal Slovenije; v četrtfinalu se bodo pomerili z Mariborom, pričakovati pa je, da se bodo v nedeljo v finalu pomerili s Sij Acroni Jesenicami. »Priprave so bile naporne in kakovostne. Prisotna je velika želja po delu in dokazovanju. Menim, da smo se igralci kar dobro povezali, čeprav smo eni malce starejši, a zelo mladi po srcu. Nekateri smo že kar inventar v klubu,« se je pošalil kapetan Boštjan Groznik, ki bo s soigralci v sredo začel še sezono v alpski ligi. Trener Andrej Bordnik je pripomnil: »Že osvojitev pokalnega naslova je za nas velik izziv. Imamo najvišje cilje, saj smo športniki. Računamo, da bo ekipa sčasoma rasla.« »Osvojitev naslova državnega in pokalnega prvaka in, da bom skromen, uvrstitev v končnico alpske lige ter čimprejšnja uvrstitev v evropska tekmovanja, za začetek morda v kontinetnalni pokal, sčasoma pa še v višja tekmovanja,« je glavne tekmovalne cilje nanizal Tomaž Vnuk, ki naj bi imel na voljo okrog 500.000 evrov proračuna.