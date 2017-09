Železna disciplina in avtoriteta

BUDIMPEŠTA – Slovenski judoisti so na članskih svetovnih prvenstvih osvojili ducat kolajn, pod devet se je kot trener podpisal Marjan Fabjan, tudi pod zgodovinsko prvo moško Mihe Žganka (do 90 kg) minuli petek v Budimpešti. Celjskemu strokovnjaku je bilo med spremljanjem svojega 23-letnega varovanca pri klubu Z'dežele Sankaku najtežje prav v finalu proti Srbu Nemanji Majdovu. »Ko sem videl, kako se je Miha lotil tekmeca, kako ga je prvič prijel, sem si rekel: 'Imamo svetovnega prvaka.' Zato na začetku še nisem bil pretirano živčen. Potem pa se je začel čedalje bolj zapletati. Tega, kar si je privoščil v podaljšku, ko je začel glavo obračati proti sodnikom, pa ne bi smel narediti. Prepričan sem, da je zaradi tega tudi izgubil. Na ta način v judu ne moreš zmagati, kajti v našem športu je spoštovanje na prvem mestu. Za pritožbe je pristojen zgolj in samo trener. A pustimo zdaj to; pomembna je kolajna, s katero je Žgank dosegel nov mejnik,« je Fabjan ponosen na zgodovinski podvig inženirja živilstva in prehrane. »To je velik uspeh za naš klub in za slovenski judo. Dokazali smo, da lahko tudi v moški članski konkurenci osvojimo odličje na svetovnem prvenstvu,« je vidno odleglo 59-letnemu Celjanu.

Miha je v istem sistemu kot Tina Trstenjak, Ana Velenšek in drugi. Kdor sledi predpisanemu programu, bo zagotovo uspešen.

Po tihem je vedel, da lahko Žgank seže visoko. »Miha je v istem sistemu kot Tina Trstenjak, Ana Velenšek, Klara Apotekar in drugi, vse poletje je zavzeto vadil. Kdor sledi predpisanemu programu, bo zagotovo posegel po vidnem dosežku. Vedel sem, da bo enkrat – ko bo imel dan – tudi Žgank dosegel odmeven rezultat, nisem pa bil prepričan, da mu bo to uspelo v Budimpešti,« je priznal Fabjan. Na vprašanje, kako jim uspeva tako dolgo redno osvajati kolajne na velikih tekmovanjih, je odvrnil, da je ključ uspeha v kontinuiranem sistematičnem delu v klubu. »Moja pomočnika Igor Trbovc in Urška Žolnir natančno sledita mojim navodilom in izpolnjujeta zamisli, ki jih imam; enako tudi tekmovalci. Na prvem mestu sta železna disciplina in avtoriteta, kdor ju upošteva, bo uspešen,« je razkril celjski strokovnjak in pristavil, da ima v ozadju že borce, na katere bomo lahko računali v prihodnosti. »Čez čas bomo govorili o novih imenih in znova me boste spraševali, kako mi to uspeva. Kaj naj rečem: smo kot tovarna, ki proizvaja vrhunske judoiste od četrtega leta starosti naprej,« je še dejal Fabjan.