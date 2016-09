Železarji z velikimi upi, zmaji v novo negotovost

Za hokejisti Olimpije in Sij Acroni Jesenic sta dve medsebojni pripravljalni tekmi, ki sta za oba kluba pomenili generalko pred vstopom v novo sezono. Olimpija bo še naprej edini slovenski predstavnik v razširjenem avstrijskem prvenstvu, ligi EBEL, Jesenice pa bodo tekmovale v novoustanovljeni alpski ligi (AHL), ki je neke vrste razvojna liga za mlade hokejiste, ki bi v prihodnosti lahko igrali na višji ravni, denimo v ligi EBEL. V primerjavi s prvim obračunom v jeseniški dvorani Podmežakla, kjer je Olimpija pred 1600 gledalci zmagala z 1:0, edini zadetek pa je že v prvi minuti dosegel Anže Ropret, je bil torkov hokejski večer v Tivoliju prav komoren. Na tribunah je bilo okrog tisoč gledalcev, zmaji pa so zlahka opravili z železarji. Za zmago s 3:0 so zadeli Aljaž Uduč, novinec Jonathan Harty in Gal Koren. Omeniti velja, da so Jeseničani med obema tekmama z Ljubljančani odigrali še tekmo proti drugemu moštvu KAC Celovca, ki bo tudi njihov tekmec v alpski ligi, in zmagali s kar 9:1. Na tivolskem ledu je bila opazna njihova utrujenost, pogrešali pa so tudi kopico igralcev, saj so zaradi poškodb manjkali branilci Aleš Kranjc, Martin Oraže, Aleš Jeklič in Nejc Berlisk ter napadalca Urban Sodja in Jure Sotlar.



Zmaji brez pravega testa



Resda je Olimpija, kjer je manjkal le kapetan Aleš Mušič, ki še ni podpisal nove pogodbe, igrala v skoraj najmočnejši zasedbi s kar sedmimi novinci iz tujine in prepričljivo ugnala večne rivale, a treba je upoštevati, da ti spadajo kakovostno raven niže. Zeleno-beli v pripravljalnem obdobju niso odigrali niti ene tekme z moštvom ravni lige EBEL, zato v slačilnici ne manjka negotovosti pred startom sezone v petek. »V igri imamo še veliko rezerv, izboljšamo lahko še veliko stvari. Na žalost nismo odigrali nobene tekme proti konkurentom v ligi EBEL, saj smo pozno potrdili udeležbo v tekmovanju, klubi pa so se že prej med seboj dogovorili za pripravljalne preizkušnje. Tako smo se pomerili le z drugoligaško druščino, dobili vse tekme, a to nikakor ni pravi kazalnik naše vrednosti,« je priznal trener Olimpije Bojan Zajc, ki bo po klavrnih rezultatsko-finančno-organizacijskih sezonah s svojimi varovanci le poskušal storiti korak naprej. To bi bila že uvrstitev v končnico. »Vsekakor, poskušali bomo čim bolje startati v sezono, a nas čaka zelo težko delo. Vemo, v kakšnem položaju smo bili v zadnjih dveh letih. V prvem krogu bomo gostili Beljak, ki je v prejšnji sezoni v polfinalu izpadel proti poznejšemu prvaku Salzburgu. Upam, da s fanatično borbeno in disciplinirano igro lahko presenetimo.«

Pisani tekmovanji V novoustanovljeni alpski hokejski ligi (polno ime Sky Alps Hockey League) bo tekmovalo 16 moštev iz treh držav. Italijo bo zastopalo osem klubov: Asiago, Gherdenia, Val Pusteria, Fassa, Cortina, Riwega, Rittner Buam in Vipiteno, avstrijske ekipe so KAC II, Bregenzerwald, Lustenau, Feldkirch, Kitzbühel, Salzburg mladi, Zeller Eisbären, Slovenijo bodo zastopale Sij Acroni Jesenice. V ligi EBEL bo kot v zadnjih sezonah igralo 12 ekip iz petih držav: KAC Celovec, VSV Beljak, Salzburg, Innsbruck, Dornbirn, Gradec, Dunaj, Linz (vsi Avstrija), Znojmo (Češka), Bolzano (Italija), Fehervar (Madžarska) in Olimpija (Slovenija).

Zajc torej nima pravega vpogleda v moštvo, ki bo na pravem testu svojih sposobnosti šele v bojih za točke. Odprtje sezone bo že v petek ob 19.15 v Tivoliju. Na očeh navijačev so predvsem tujci, med katerimi se je doslej še najbolj izkazal 29-letni ameriški vratar Jeff Frazee. »Ne morem še soditi o njihovi dejanski kakovosti. Dejstvo je, da imajo določeno vrednost, kakšno, pa bomo še videli,« je bil redkobeseden Zajc, ki gre v novo sezono brez pomočnika, zato mu na ledu pomagata vodja moštva Jože Kovač in trener vratarjev Peter Škrabelj. Tudi to kaže na nadaljnjo finančno stisko Olimpije, o kateri boste lahko več prebrali v jutrišnji izdaji Slovenskih novic, ko vam bomo predstavili pojasnila in mnenja predsednika zmajev Marka Popoviča.



Železarji po končnico



Na Jesenicah so v tem trenutku organizacijsko na višji ravni kot ljubljanski EBEL-ligaš, a igrajo v ligi nižje. Sodelovanje železarjev v alpski ligi za njih pomeni ponoven vstop v profesionalni hokej, angažiranje selektorja reprezentance Nika Zupančiča in nekaterih okrepitev je dokaz, da si želijo stalnega napredka, vse dokler ne bodo izpolnjevali vseh pogojev za nastop v ligi EBEL. Zupančič ob vseh manjkajočih ne more dati kaj prida na povratni dvoboj z Olimpijo. »Prva tekma na Jesenicah je bila kakovostnejša, posebno z naše strani, saj smo bili zelo konkurenčni. V drugi tekmi je bila Olimpija v dveh tretjinah boljša v dvobojih, učinkovitejša pred vrati, v tretji tretjini smo pač poskusili po svojih močeh, a so misli igralcev že usmerjene na start v alpski ligi, zato ni bilo elana, s katerim bi lahko prišli do zasuka. Takšne tekme so seveda dobrodošle, vendar sta bili naši časovno morda malce preblizu začetku tekmovanja, pa še težave s poškodbami imamo. Tudi Olimpiji želim dober začetek in dobre igre v ligi EBEL,« je dejal Zupančič, ki ni bil preveč navdušen nad odzivom občinstva: »Če dvorana ni polna, ni niti pravega naboja na ledu.«



Strateg železarjev kljub zdravstvenim težavam računa na dober start v alpski ligi, kjer so določena neznanka italijanska moštva. »Želim si in upam, da bomo kotirali okrog prvih šestih mest, ki vodijo neposredno v končnico,« je dejal Zupančič, ki ne stoka zaradi številnih poškodb. Svojim fantom je namenil dan počitka, da se delno odklopijo od hokeja in potem ustrezno nabrušeni pričakajo uvodno tekmo v svoji Podmežakli v soboto ob 18.30 proti italijanskemu moštvu Gherdëina iz Val Gardene.